Jest trenerem Bułki, będzie Zielińskiego? Szykuje się sensacyjna zmiana miejsc

Rudi Garcia od tego sezonu jest trenerem Napoli, które objął po tym, jak z zespołu odszedł Luciano Spalletti. Aktualny selekcjoner reprezentacji Włoch pożegnał się z zespołem z Neapolu po wygraniu upragnionego mistrzostwa Włoch i było wiadome, że francuskiego szkoleniowca czeka naprawdę trudne zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Przyszłość Rudiego Garcii w Napoli może rozstrzygnąć się w najbliższą niedzielę

Początek jego pracy nie jest jednak powalający. Serie A? 21 punktów po 11 kolejkach, czwarte miejsce i siedem punktów straty do pierwszego Interu Mediolan. W Lidze Mistrzów z kolei siedem punktów po czterech meczach i walka najpewniej do końca o awans do fazy pucharowej tych rozgrywek. Dodatkowo na własnym stadionie Napoli rozegrało siedem meczów, z czego tylko dwa wygrało, dwa zremisowało i trzy przegrało. To najgorszy wynik zespołu od sezonu 2007/2008.

Posada Rudiego Garcii w Napoli od jakiegoś czasu wisi na włosku i na pewno nie pomógł mu środowy remis 1:1 z Unionem Berlin na własnym stadionie. W niedzielę 12 listopada Napoli zagra u siebie z Empoli i ten mecz może być kluczowy dla jego przyszłości na ławce mistrzów Włoch.

Zarówno "La Gazzetta dello Sport", jak i "La Repubblica" podkreślają, że w razie braku trzech punktów przeciwko Empoli, Garcia może ostatecznie pożegnać się z posadą. Najbliższy rywali Napoli zajmuje, co prawda przedostatnią pozycję w tabeli, ale niczego nie można wykluczyć, znając temperament właściciela Napoli Aurelio de Laurentiisa. Mógłby to być o tyle dobry moment na zmianę, że po tym weekendzie rozpocznie się dwutygodniowa przerwa na mecze reprezentacji.

A kto mógłby ewentualnie zastąpić Rudiego Garcię? Sport Mediaset poinformowało, że poważnym kandydatem jest aktualny trener Marcina Bułki i OGC Nice Francesco Farioli. Zespół z Nicei sensacyjnie przewodzi w tabeli Ligue 1 i ma na koncie m.in. wygraną 3:2 z PSG. Napoli obserwuje włoskiego trenera od dłuższego czasu i kto wie, czy nie spróbują wyciągnąć go z Nice w trakcie sezonu.