Ostrzeżenie dla Zielińskiego. Ten krok może go pogrążyć. "Będzie zdrajcą"

Piotr Zieliński od wielu lat jest związany z Napoli, lecz nie wiadomo, czy niebawem nie opuści tego zespołu. Wszystko za sprawą wygasającego w czerwcu 2024 r. kontraktu, który nadal nie został przedłużony. To sprawia, że pojawiają się liczne spekulacje dotyczące przyszłości pomocnika.

Piotr Zieliński przejdzie z Napoli do Juventusu? Włoski dziennikarz ostrzega

Jednym z klubów zainteresowanych Polakiem ma być Juventus, który jest wręcz znienawidzony przez fanów z Neapolu. Ci mogliby bardzo źle znieść ten transfer, tak jak miało to miejsce siedem lat temu w przypadku Gonzalo Higuaina (doszło m.in. do tego, że masowo palili koszulki Argentyńczyka). W rozmowie z WP SportoweFakty na ten temat wypowiedział się Gianmarco Giordano, dziennikarz portalu mondonapoli.it. - Jestem zdania, że jeśli taki transfer dojdzie do skutku, to neapolitańczycy uznają go za zdrajcę, ale innego niż Higuain. Piotr Zieliński wygrał scudetto, więc na zawsze pozostanie w historii klubu - ocenił.

Nie oznacza to, że Zieliński mógłby liczyć na łagodne traktowanie. Giordano przywołał przypadek Cristiano Giuntolego, byłego dyrektora sportowego Napoli, który w lipcu związał się z Juventusem. - Zdobył scudetto, ale teraz jest pogardzany, ponieważ przeniósł się do Turynu - wyjaśnił.

Włoski dziennikarz o przyszłości Piotra Zielińskiego. "Priorytet"

Saga transferowa z udziałem reprezentanta Polski ciągnie się od miesięcy. Latem mówiło się, że był o krok od podpisania umowy z jednym z klubów saudyjskich. Spekuluje się też o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan czy klubów angielskich, choćby Liverpoolu. Według Giordano to właśnie przenosiny do Premier League byłyby dla piłkarza "opcją przyszłościową".

Mimo wszystko nie można wykluczyć, że Zieliński zdecyduje się zostać w Napoli. Klubowi z pewnością będzie na tym zależeć. - Zieliński jest dla mnie najlepszym graczem zespołu, piłkarzem światowej klasy. Przedłużenie z nim umowy jest obecnie priorytetem, ponieważ ta wygasa już za kilka miesięcy. Napoli bez dwóch zdań uważa Piotra za czołowego zawodnika, kluczowego w drużynie - podsumował Giordano.

Piotr Zieliński gra w Napoli od 2016 r. Jego bilans to 343 występy, 50 goli oraz 46 asyst. Z klubem zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch.