Zaledwie jedna pora磬a, trzecia najlepsza defensywa oraz czo堯wka tabeli ligi w這skiej - to bilans Bolonii, kt鏎 prowadzi Thiago Motta. Ogromna w tym zas逝ga ㄆkasza Skorupskiego, kt鏎y zanotowa ju pi耩 czystych kont w Serie A, a sze嗆 we wszystkich rozgrywkach. W這ski dziennik "La Gazzetta dello Sport" pisze o prze這mowym momencie w karierze Polaka, a tak瞠 o ciekawym przes康zie, kt鏎y nieprzerwanie mu towarzyszy we W這szech.

