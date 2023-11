Nowe wieści ws. kadrowicza. Wskazany termin powrotu do gry

Wielkimi krokami zbliża się drugie zgrupowanie Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W jego trakcie biało-czerwoni zagrają o punkty z Czechami (17.11), a potem zmierzą się w meczu towarzyskim z Łotwą (21.11). Wiele wskazuje na to, że Polska będzie walczyć o awans na Euro 2024 przez dwustopniowe baraże, bo szanse na bezpośredni awans poprzez grupę eliminacyjną są wręcz marginalne. Pewne jest, że Probierz znów nie będzie mógł skorzystać z kadrowicza, który gra od lat w czołowej lidze europejskiej.

Kadrowicz wróci do gry po meczach reprezentacji. Trener komentuje

Szczęścia w ostatnich tygodniach pod kątem zdrowotnym nie ma na pewno Paweł Dawidowicz. Stoper Hellasu Verona doznał urazu mięśni przywodziciela w trakcie meczu z Torino (0:0), co wykluczyło go z październikowego zgrupowania kadry. Po przerwie wrócił do grania i wystąpił w starciach z Napoli (1:3), Juventusem (0:1) i Monzą (1:3). W tym ostatnim pojedynku grał zaledwie przez 30 minut, bo doznał urazu mięśnia czworogłowego, przez który musi pauzować przez cztery tygodnie. Wtedy zmienił go Isak Hien.

Sytuację Dawidowicza krótko skomentował Marco Baroni, trener Hellasu, który pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Genoą. - Paweł ma mały problem zdrowotny i wróci po przerwie na spotkania reprezentacji - przekazał szkoleniowiec. Jeśli Dawidowiczowi uda się wrócić szybciej, niż po wspomnianych czterech tygodniach, to powinien wystąpić w starciu z Lecce (27.11). Defensor nie jest jednak okazem zdrowia w Hellasie, bo od momentu transferu (lato 2018) opuścił blisko 60 meczów, licząc wszystkie rozgrywki.

Dawidowicz trafił do Hellasu w sierpniu 2018 roku, najpierw na zasadzie wypożyczenia z Benfiki, a potem został wykupiony za 3,5 mln euro. Wcześniej grał w barwach Palermo, Vfl Bochum i Lechii Gdańsk. W Hellasie zagrał 135 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Do tej pory zagrał też osiem meczów w reprezentacji Polski, a po raz ostatni w listopadzie 2021 roku w starciu z Węgrami (1:2).

Hellas Verona jest jedną z najsłabszych drużyn w tym sezonie ligi włoskiej. Zespół prowadzony przez Marco Baroniego ma zaledwie osiem punktów po jedenastu meczach i znajduje się w strefie spadkowej, gdzie zajmuje 18. miejsce.