Ależ bomba. W Serie A znów gra Ibrahimović! 17-letni [WIDEO]

W poniedziałkowy wieczór kibice, którzy wybrali mecz Frosinone z Empoli w Serie A nie mogli narzekać na brak pięknych bramek. Pierwszą z nich strzelił w 58. minucie Marvin Cuni. Gospodarze na krótko rozegrali rzut rożny, piłkę w pole karne dośrodkował Arijon Ibrahimović, a jego centrę pięknym uderzeniem piętką wykończył albański napastniki Frosinone.

Cudowny gol Arijana Ibrahimovicia w Serie A

Za to w 74. minucie Frosinone przeprowadziło płynną, koronkową akcję, która zakończyła się golem na 2:0. Arijan Ibrahimović otrzymał piłkę na lewym skrzydle, oddał do Reiniera, który wpadł w pole karne i podał do Riccardo Marchizza, a ten piętką wystawił piłkę Ibrahimoviciowi, który załadował piłkę pod poprzeczkę.

"Ibracadabra!" - zakrzyknął, komentujący to spotkanie Piotr Dumanowski z Eleven Sports. I faktycznie - ten gol mógł skojarzyć się z innym zawodnikiem o tym nazwisku, który w przeszłości w barwach Juventusu, Interu Mediolan i AC Milanu czarował na włoskich boiskach.

Arijon Ibrahimović jest w tym sezonie wypożyczony do Frosinone z Bayernu Monachium. Chociaż ma nazwisko identyczne jak Zlatan Ibrahimović, to nie są ze sobą spokrewnieni. 17-latek jest młodzieżowym reprezentantem Niemiec, a jego rodzice pochodzą z Kosowa. Dotychczas dla Frosinone rozegrał pięć spotkań, w których strzelił dwie bramki i zaliczył jedną asystę.

Ostatecznie Frosinone wygrało 2:1, bo w końcówce meczu gola honorowego dla gości zdobył Francesco Caputo. Dzięki tej wygranej Frosinone ma już siedem punktów przewagi nad strefą spadkową, a Empoli traci dwa punkty do 17. Calgiari. Kolejny mecz gospodarze dzisiejszego meczu zagrają na wyjeździe z Interem Mediolan, a ekipa Bereszyńskiego na wyjeździe z Napoli.