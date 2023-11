Zieliński wie, gdzie chce grać w przyszłym roku. "Priorytet"

Piotr Zieliński w lecie był bliski transferu do saudyjskiego Al-Ahli, ale zdecydował się na pozostanie w Napoli. Włoskie media informowały wtedy, że pomocnik lada dzień przedłuży umowę, która wygasa 30 czerwca 2024 roku. Tak się jednak nie stało, a zawodnik za osiem miesięcy może zostać bez klubu. Z tego powodu wciąż pojawiają się nowe informacje o jego sytuacji.

Inter Mediolan i Juventus chcą Piotra Zielińskiego? Napoli to jest najważniejsze

W związku z brakiem przedłużenia umowy Zielińskiego pojawiły się plotki o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan i Juventusu. Pomocnik uchodzi we Włoszech za niezwykle solidnego, więc darmowy transfer miałby kusić gigantów. Teraz Alfredo Pedulla informuje, że starania może podjąć ktoś jeszcze.

"Coś może wydarzyć się w styczniu. Saudyjczycy znów mogą wrócić do gry" - przekazuje dziennikarz i dodaje: "Interowi bardzo podoba się opcja wzięcia Zielińskiego za darmo. Chcą jednak pozostać nieco na uboczu i czekać na rozwój sytuacji. Jeśli chodzi o Juventus, to na ten moment Polak nie jest na liście kandydatów do transferu przyszłego lata" - czytamy.

Podejście Zielińskiego nie zmienia się jednak od zeszłego lata. Zawodnik chce pozostać w klubie, w którym spędził ostatnie siedem lat. "Priorytetem Polaka jest zawsze czekanie na propozycje od prezydenta Napoli Aurelio Di Laurentiisa. On chce znaleźć rozwiązanie na pozostanie w Neapolu" - informuje Pedulla.

Piotr Zieliński w Napoli walczy o status legendy. Od transferu w 2016 roku rozegrał dla ekipy ze Stadio Diego Armando Maradona 342 mecze i za siedem kolejnych wskoczy na siódme miejsce wszech czasów pod względem ilości rozegranych spotkań. W tym sezonie meldował się na boisku 13 razy, zdobył trzy gole i miał tyle samo asyst.

Kolejny mecz Napoli z Zielińskim w składzie rozegra już w sobotę 4 listopada o godzinie 15:00. Piłkarzy Rudiego Garcii czekają derby Kampanii przeciwko Salernitanie, której piłkarzem jest Mateusz Łęgowski.