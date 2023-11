Gigant rusza po Sebastiana Szymańskiego! To byłby transfer marzeń

W 2019 roku Legia sprzedała Sebastiana Szymańskiego za ponad pięć milionów euro do Dynama Moskwa. Po napaści Rosji na Ukrainę, Mariusz Piekarski miał problem, żeby znaleść mu nowego pracodawcę. Najpierw ofensywny pomocnik został wypożyczony do Feyenoordu, a następnie sprzedany do Fenerbahce, bo Turków nie brzydzą interesy z Rosjanami.

Fenerbahce zapłaciło za Polaka ok. 10 milionów euro, a ten błyskawicznie zaczął się spłacać. Biorąc pod uwagę ligę turecką i europejskie puchary, rozegrał 19 spotkań, strzelił dziewięć goli i ma siedem asyst. Gra tak dobrze, że w Turcji zaczęto plotkować o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu i Manchesteru United. Teraz pojawił się temat mistrza Włoch.

Napoli w zeszłym sezonie zachwycało, czego najlepszym dowodem było scudetto, pierwsze od 1990 roku. Ale obecny sezon piłkarze Rudiego Garcii rozpoczęli z lekkim falstartem. Portal www.calcionews24.com twierdzi, że już w styczniu Napoli postara się wzmocnić zespół, a na celowniku jest dwóch graczy. Wśród nich ma być Sebastian Szymański.

"Napoli rozważa styczniową transakcję" - donosi www.calcionews24.com

"Oczy skierowane na Turcję" - czytamy w tytule artykułu na włoskim portalu.

- Napoli zamierza zimą kupić dwóch piłkarzy. Pierwszym z nich jest Szymański, pomocnik z rocznika 1999, który latem zasilił Fenerbahce. Drugim obserwowanym piłkarzem jest Fisayo Dele-Bashiru. Urodzony w 2001 roku środkowy pomocnik w tym sezonie wystąpił w 11 meczach Hataysporu, strzelając cztery gole i notując trzy asysty" - czytamy.

Nigeryjczyk jest wyceniany przez "Transfermarkt" na 900 tysięcy euro, a Polak na 18 milionów euro. Taka kwota jednak nie przekona Fenerbahce do sprzedaży piłkarza.

"Chociaż wartość rynkowa Polaka szacowana jest na około 18-20 milionów euro, to jest pewne, że Fenerbahce zaakceptuje jedynie kwotę znacznie wyższą, jeśli zdecyduje się sprzedać pomocnika" - pisze turecki portal "Takvim".