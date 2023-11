Dramat Paula Pogby. To już koniec jego kariery?

Paul Pogba ma dopiero 30 lat, ale wszystko wskazuje, że to koniec jego kariery. Przynajmniej tej poważnej. Mistrz świata z 2018 roku został przyłapany na dopingu i czeka go teraz długie zawieszenie. Co prawda "La Gazzetta dello Sport" pisze, że prawdopodobnie pomocnik Juventusu uniknie czteroletniej dyskwalifikacji, ale i tak długo będzie odpoczywał od futbolu. Kiedy Pogba wróci do piłki?

3 Spada / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl