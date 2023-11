Sensacyjny transfer Piotra Zielińskiego?

Piotr Zieliński to jeden z liderów Napoli. W tym roku wraz z kolegami z drużyny broni wywalczonego po raz pierwszy od 33 lat mistrzostwa Włoch. Latem miał jednak opcję odejścia do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie nie zdecydował się na przeprowadzkę i został w Europie. Jego sytuacja wciąż nie jest jednak jasna.

Piotr Zieliński odjedzie z Napoli? I to do wielkiego rywala!?

Kontrakt Polaka z zespołem z Neapolu obowiązuje do końca czerwca 2024 roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Choć strony prowadziły negocjacje i wydawało się, że jest blisko do podpisania nowej umowy, to ostatnio do gry o zawodmika miały włączyć się także inne włoskie kluby m.in. Inter Mediolan.

Według najnowszych doniesień portalu calciomercato.com spore zainteresowanie Zielińskim wykazuje także Juventus. "Juventus i Inter są na pole position do wielkiego hitu i wolnego transferu Polaka" - czytamy. Jak dodają dziennikarze, agent pomocnika ma też bardzo dobrze znać się z przedstawicielami turyńskiego klubu i niewykluczone, że prowadzi z nimi rozmowy.

Jeśli Zieliński w najbliższych tygodniach nie przedłuży kontraktu z Napoli, to w styczniu będzie mógł podpisać umowę z innym zespołem jako wolny agent. Czy będzie do Juventus? Calciomercato.com zapewnia, że piłka jest teraz po stronie zawodnika i jego agenta. Jeśli jednak zdecydowałby się na przeprowadzkę do Turynu, kibice z Neapolu nie byliby z tego faktu zadowoleni.

Piotr Zieliński trafił do Napoli w 2016 roku. Zdobył z nim Puchar Włoch (2020), mistrzostwo Włoch (2023), a w błękitnej koszulce rozegrał już 342 spotkania, w których zdobył 50 bramek. W obecnym sezonie Napoli po 10. kolejkach zajmuje w tabeli piąte miejsce i traci siedem punktów do liderującego Interu.