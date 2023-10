Napoli wróciło z dalekiej podróży. Sensacja w hicie Serie A [WIDEO]

Napoli i Milan to dwaj ostatni mistrzowie Włoch. Ich starcie było absolutnym hitem 10. kolejki Serie A, zwłaszcza że oba zespoły były w czołówce tabeli - przed meczem mediolańczycy zajmowali trzecie miejsce, a neapolitańczycy piąte.

AC Milan zdominował Napoli w hicie Serie A. Szalał Olivier Giroud

W początkowej fazie spotkania lepiej prezentowało się Napoli, w dodatku już w 19. minucie Milan musiał dokonać zmiany w związku z kontuzją Pierre'a Kalulu. Jednak po chwili to goście objęli prowadzenie, Christian Pulisic dośrodkował do Oliviera Giroud, który z bliska trafił głową. W tej sytuacji można mieć zastrzeżenia co do Alexa Mereta, który nie najlepiej sparował piłkę.

Potem świetną okazję na wyrównanie miał Matteo Politano, który będąc przed w zasadzie pustą bramką, trafił w boczną siatkę. Milan był skuteczniejszy, w 31. minucie dośrodkował Davide Calabria, a na 2:0 podwyższył Giroud. Przed przerwą gola dla przyjezdnych mógł jeszcze strzelić Tijjani Reijnders, lecz nieznacznie się pomylił.

Przebudzenie Napoli w drugiej połowie. Faul na Piotrze Zielińskim doprowadził do gola

W przerwie Milan musiał dokonać kolejnej zmiany, z powodu kontuzji boisko opuścił dobrze dysponowany Pulisic. Na początku drugiej połowy Politano zrehabilitował się za wcześniejsze pudło. Skrzydłowy dostał piłkę w polu karnym i ograł dwóch rywali, w ten sposób zyskując miejsce na oddanie strzału. Huknął nie do obrony pod poprzeczkę.

Od tego momentu Napoli zdecydowanie ruszyło do ataku, groźne strzały oddali Giovanni Di Lorenzo czy Chwicza Kwaracchelia. Potem spróbować chciał też Piotr Zieliński, ale został sfaulowany. Do rzutu wolnego podszedł Giacomo Raspadori i potężnym uderzeniem doprowadził do remisu.

Gospodarze dalej dominowali, choć będący w głębokiej defensywie Milan próbował odgryzać się pojedynczymi akcjami. Mimo to przez wiele minut nic się nie działo, więcej emocji dostarczyła końcówka, w której goście grali w przewadze po czerwonej kartce dla Natana. Najpierw bardzo dobrą okazję zmarnował Calabria, natomiast w ostatnich sekundach mógł trafić Kwaracchelia, ale powstrzymał go Mike Maignan.

Napoli - Milan 2:2

Gole: Matteo Politano 50', Giacomo Raspadori 63' - Olivier Giroud 22', 31'

Po tym spotkaniu Milan ma 22 punkty i jest na trzecim miejscu w tabeli, Napoli z 18 punktami jest czwarte. W następnej kolejce drużyna Piotra Zielińskiego zagra na wyjeździe z Salernitaną, a mediolańczycy u siebie z Udinese.