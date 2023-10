Do 72. minuty drużyna Wieteski przegrywała 0:3. I wtedy się zaczęło. "Brak mi słów" [WIDEO]

W niedzielę o godzinie 12:30 Cagliari podejmowało na własnym stadionie Frosinone. Ekipa gości radzi sobie w bieżącym sezonie zaskakująco dobrze i do tej pory uzbierała już 12 punktów. Gospodarze z kolei są jedną z najsłabszych drużyn w Serie A i nie wygrali jeszcze meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartman odpowiada na zaczepki piłkarza: Drobny cwaniaczek

Szalony mecz beniaminków. Z 0:3 na 4:3

Od początku zdecydowanie lepiej prezentowało się Frosinone. Drużyna Eusebio Di Francesco prowadziła po pierwszej połowie 2:0. Świetne zawody rozgrywał Matias Soule, który popisał się dwoma trafieniami. Tuż po przerwie goście zdobyli kolejną bramkę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Marco Brescianini. Wydawało się zatem, że pewnie sięgną w tym meczu po zwycięstwo.

Mało kto spodziewał się tego, co wydarzyło się w dalszej części spotkania. W 72. minucie Cagliari strzeliło gola na 1:3, a niedługo później na 2:3. Piłkarze Frosinone stali się przez to bardziej nerwowi. Końcówka starcia należała w zupełności do gospodarzy. Kapitalnie zaprezentował się Leonardo Pavoletti. W doliczonym czasie gry zdobył dwie bramki i wyprowadził na prowadzenie ekipę Cagliari. W ostatniej akcji meczu wybił także piłkę z linii bramkowej i stał się bohaterem drużyny, która fenomenalnie odwróciła losy rywalizacji i ostatecznie wygrała 4:3. - Nieprawdopodobne, brak mi słów - powiedział komentator. Reakcja oficjalnego profilu Cagliari również mówi sama za siebie.

Cagliari 4:3 Frosinone

Strzelcy: Gaetano Oristanio (72'), Antoine Makoumbou (76'), Leonardo Pavoletti (90+4', 90+6'); Matias Soule (23', 37'), Marco Brescianini (49')

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Występujący w Cagliari Polak Mariusz Wieteska cały mecz przesiedział na ławce rezrwowych.

Tym samym Cagliari wygrało pierwszy mecz w tym sezonie. Po 10 kolejkach zajmuje 19. miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Frosinone z kolei plasuje się na 12. pozycji i ma 12 punktów na koncie.