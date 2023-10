Fatalne wieści dla Milika. Trener Juventusu właśnie potwierdził

Arkadiusz Milik nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Nie dość, że rozpoczął go na ławce rezerwowych Juventusu, to ma spory problem, aby trafić do bramki rywala. I choć w dwóch ostatnich meczach strzelał gole, to trener Massimiliano Allegri niewątpliwie wyżej ceni umiejętności jego konkurentów. Podczas ostatniej konferencji prasowej wyjawił również fakt, który jeszcze bardziej może komplikować sytuację Polaka.

