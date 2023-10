Mistrz świata z Kataru złapany na dopingu. Przepisy mówią jasno

W listopadzie 2022 roku "Papu" Gomez wpadł na stosowaniu niedozwolonej substancji podczas kontroli na jednym z treningów Sevilli. Zawodnik tłumaczył się, że podczas choroby stosował syrop jednego ze swoich dzieci. Prawie rok później hiszpańskie media ujawniły, że 35-latka czeka dwuletnie zawieszenie. Już po wykryciu stosowania dopingu Gomez rywalizował na mistrzostwach świata, gdzie z Argentyną zdobył złoty medal, a później wygrał Ligę Europy z Sevillą. Czy jego zespołom grożą konsekwencje i utrata tytułów?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jest dobrym przywódcą w kadrze? Majdan: To sprzeczne z byciem kapitanem

Czy Argentyna i Sevilla mogą stracić tytułu przez "Papu" Gomeza? Przepisy określają to jasno

Gomez po pobraniu od niego próbki z niedozwoloną substancją uzyskał warunkowe pozwolenie na udział w mundialu w Katarze i zagrał na nim dwa mecze. Napastnik pojawił się na boisku w starciach Argentyny z Arabią Saudyjską i Meksykiem, więc oczywiście został mistrzem świata. Z kolei w Lidze Europy grał przeciwko Juventusowi i Manchesterowi United, a jego Sevilla wygrała całe rozgrywki.

Hiszpańskie "Relevo", które ujawniło wpadkę dopingową zawodnika, poinformowało również o czekających go konsekwencjach. "Gdyby został zawieszony przez Światową Agencję Antydopingową, jak to zwykle bywa, od dnia pozytywnego wyniku testu antydopingowego, straciłby medal legitymujący go jako mistrza świata z Argentyną i mistrza Ligi Europy z Sevillą" - czytamy. Oznacza to, że jeśli kara będzie stosowana od dnia popełnienia wykroczenia, to zawodnik straci oba tytuły.

W takim razie co z jego reprezentacją i klubem? Zarówno kibice Argentyny jak i Sevilli mogą spać spokojnie i dalej cieszyć się z wielkich zwycięstw. Światowy Kodeks Antydopingowy określa, że posiadanie w swoich szeregach zawodnika, który wpadł na dopingu, nie generuje ryzyka utraty tytułu. Artykuł 11. regulaminu wskazuje, że takich graczy musiałoby być co najmniej dwóch.

FIFA powinna zawiesić Gomeza przed mundialem w Katarze

Obecność niedozwolonych środków w organizmie zawodnika wykryto w listopadzie 2022 roku jeszcze przed startem mistrzostw świata. Już wtedy FIFA powinna przesądzić o pozytywnym wyniku i wykluczyć go z rywalizacji. Wiadomość o podjęciu działań i zawieszeniu 35-latka pojawiła się dopiero 11 miesięcy później.

Hiszpańskie media informują, że światowa federacja nie zdecydowała się na taki krok, ponieważ w przypadku Argentyńczyka nie chodziło o "substancje niespecyficzne". Wykroczenia nie kategoryzowano jako bardzo poważne, a do mistrzostw świata pozostało wówczas bardzo mało czasu. Dlatego też Gomez grał w kadrze oraz Sevilli i żaden z tych zespołów nie miał obowiązku zawieszania go.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Obecnie "Papu" Gomez jest zawodnikiem włoskiej Monzy. W tym sezonie pojawił się na boisku da razy w meczach Serie A przeciwko Sassuolo i Salernitanie. Prawdopodobnie klubowi z Lombardii również nie grożą konsekwencje i utrata sześciu punktów zdobytych w tych starciach.