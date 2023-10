Pierwszy wyrok w aferze, która wstrząsnęła włoskim futbolem. Juventus reaguje

Nicolo Fagioli jest pierwszym piłkarzem ukaranym w związku z aferą, którą wstrząsnęła włoskim futbolem. Kilku piłkarzy w tym m.in. Nicolo Zaniolo i Sandro Tonali zostali oskarżeni o obstawianie meczów na stronach nielegalnych bukmacherów, czego zabrania włoskie prawo sportowe. W skandal zamieszany jest również reprezentant Polski Nicola Zalewski, ale w jego przypadku wiele wskazuje na to, że oskarżenia były fałszywe. Jeśli chodzi zaś o Fagiolego, włoska federacja piłkarska FIGC wydała już ostateczną decyzję.

Piłkarz Juventusu zawieszony. Jest szansa, że wróci jeszcze w tym sezonie

Już wcześniej włoskie media informowały, że Fagioli otrzyma karę 12 miesięcy dyskwalifikacji. Teraz oficjalnie potwierdziły to władze włoskiego futbolu. Zawieszenie w rzeczywistości potrwa jednak siedem miesięcy, chyba że piłkarz złamie warunki ugody. Pozostałe pięć miesięcy zostało zamienione na tzw. sankcje alternatywne, czyli - jak czytamy w komunikacie - "uczestnictwo w trwającym minimum sześć miesięcy planie terapeutycznym mającym na celu leczenie uzależnienia od hazardu" oraz "uczestnictwo w cyklu spotkań publicznych, w liczbie minimum 10, w okresie pięciu miesięcy". Poza tym Fagioli musi zapłacić grzywnę w wysokości 12,5 tys. euro.

Wiadomo już także, od kiedy obowiązywać będzie dyskwalifikacja. Federacja zadziałała szybciej, niż początkowo zakładano. Kara weszła w życie już w piątek 20 października, a to oznacza, że zakończy się 20 maja przyszłego roku. Teoretycznie daje to Fagiolemu możliwość występu w ostatnim meczu trwającego sezonu Serie A przeciwko Monzy. Trzeba również zaznaczyć, że mimo zawieszenia, zawodnik nadal będzie miał prawo udziału w treningach razem z kolegami z Juventusu.

Juventus nie zostawił Fagiolego. Jest oficjalne stanowisko. "Pełne wsparcie"

Sam klub już ustosunkował się do kary, jaką nałożono na pomocnika. "Klub potwierdza swoje pełne wsparcie dla Nicolo Fagiolego w podjęciu ścieżki, zapewniającej mu niezbędne wsparcie w realizacji wskazanego planu terapeutycznego oraz, jak wyraźnie przewidziano w porozumieniu, będzie współpracować z Federacją w celu ustalenia planowanych cykli spotkań. Jesteśmy głęboko przekonani, że Nicolo, przy wsparciu klubu, kolegów z drużyny, rodziny i wspierających go profesjonalistów, podejmie proces terapeutyczny i szkoleniowy z wielkim poczuciem odpowiedzialności, a po odbyciu dyskwalifikacji będzie mógł z należytym spokojem wrócić do rywalizacji" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Do tej pory Fagioli w seniorskiej drużynie Juventusu rozegrał 45 spotkań i strzelił trzy gole. W tym sezonie na boisku meldował się sześć razy i zaliczył jedną asystę.