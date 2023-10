Media: Gigant chce Zielińskiego! "Konkretne zainteresowanie"

Piotr Zieliński to jeden z najważniejszych piłkarzy Napoli w ostatnich latach. Problem w tym, że jego kontrakt jest ważny tylko do lata. A co za tym idzie, zimą będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem. Okazuje się, że Polakiem zainteresowany jest Juventus. I to konkretnie zainteresowany, o czym czytamy na portalu "TuttoJuve".

