Piłkarz Serie A dokonał coming outu. Nie spodziewał się tego, co się stało później

Zawodnik Cagliari Calcio Jakub Jankto wrócił do swojego materiału wideo, w którym przyznał, że jest osobą homoseksualną. W rozmowie z BBC Czech przyznał, że nie żałuje wyznania, które uznał za potrzebne i raz jeszcze zrobiłby to samo. - Jestem zawodowym piłkarzem, ale dotarło do mnie, że przede wszystkim jestem człowiekiem. Jak każdy inny mam prawo żyć, jak chcę - powiedział Jankto.

