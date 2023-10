Afera we Włoszech. Szokujące zeznania piłkarza Juventusu. "Połamię ci nogi"

Nicolo Fagioli znalazł się w centrum skandalu po tym, jak wyszło na jaw, że obstawiał mecze piłkarskie, w dodatku na nielegalnych platformach bukmacherskich. Według włoskich mediów czeka go siedmiomiesięczne zawieszenie od meczów (w okresie od 1 listopada 2023 r. do 1 czerwca 2024 r. będzie mógł tylko trenować), a potem przez pięć miesięcy będzie przechodził terapię uzależnienia od hazardu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lider reprezentacji Polski zupełnie zaskoczył. "Ok, czas kończyć ten wywiad"

Nicolo Fagioli zeznawał przed prokuraturą ws. nielegalnych zakładów. "Robiłem to, by pokonać nudę"

"La Gazzetta dello Sport" opublikowała zeznania piłkarza, jakie ten 5 września złożył prokuratorowi federalnemu Giuseppe Chine. Z jego słów wynika, że wszystko zaczęło się w 2021 roku na zgrupowaniu reprezentacji młodzieżowej. - Zacząłem obstawiać w Tirrenii podczas zgrupowania reprezentacji do lat 21. Na początku robiłem to, by pokonać nudę. Jako piłkarz mam dużo wolnego czasu. W końcu doświadczyłem dreszczyku emocji związanego z hazardem - powiedział. Według niego na początku była to "zabawa", która z biegiem czasu stała się "obsesją".

Sezon 2021/22 Fagioli spędził na wypożyczeniu w Cremonese. Już wtedy jego matka poradziła mu, aby udał się na terapię. - Byłem tam kilka razy. Miałem złudzenie, że poradzę sobie bez tego - wyjaśnił. Problem tylko narastał, we wrześniu zeszłego roku jego długi wobec bukmacherów sięgały 250 tys. euro. W trakcie składania zeznań przyznał się, że w następnym miesiącu obstawił spotkanie Torino z Milanem. - Postawiłem na remis lub zwycięstwo Milanu. Przegrałem, bo skończyło się wynikiem 2:1 dla Torino - ujawnił. Przed prokuraturą FIGC (włoska federacja piłkarska) zaznaczył, że nigdy nie obstawiał meczów Cremonese lub Juventusu, których był zawodnikiem.

Z zeznań w prokuraturze federalnej dowiadujemy się też, że z czasem długi 22-latka urosły do blisko 3 mln euro. Miał problemy, żeby je spłacić, przez co otrzymywał groźby, jak choćby "połamię ci nogi". Pieniądze pożyczał od kolegów z drużyny, choć pod zupełnie innym pretekstem. - Poprosiłem Gattiego o 40 tys. euro. Powiedziałem mu, że potrzebuję tego na zakup zegarka i że moja matka zablokowała moje konta. (...) Dragusin (obecnie Genoa - red.) pożyczył mi 40 tys. euro w październiku 2022 r. - wyjaśnił. Długi spłacał na różne sposoby. - Kupowałem kilka wartościowych rolexów w Mediolanie. Czasami sam dostarczałem zegarki, czasem przychodzili właściciele platform, żeby odebrać je od jubilerów. Najgorszym okresem był dla niego marzec i kwiecień tego roku. Gdy podczas meczu Sassuolo - Juventus grał słabo i został zmieniony, na ławce rezerwowych zaczęły lecieć mu łzy, gdyż "pomyślał o swoich długach hazardowych". - Myślałem, że gram, żeby spłacić dług. W ten sposób tylko zwiększałem swoje zadłużenie - gorzko stwierdził.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Fagioli nie ukrywał, że problem był naprawdę poważny. - Grałem kompulsywnie przed telewizorem podczas każdego wydarzenia sportowego, które oglądałem, łącznie z piłką nożną, nawet Serie B i Serie C - wyjawił. Potem zaczęto mu proponować inne zakłady, choćby takie dotyczące liczby żółtych kartek i fauli. Piłkarz miałby łapać je na boisku, ale to było dla niego za dużo. - Nie chciałem brać w tym udziału. Nie zgodziłem się, bo było to sprzeczne z moją etyką - oznajmił. Wyjaśnił także, jaka była rola w całej sprawie innego zawodnika Sandro Tonalego. - To on zaproponował mi grę w jednym z serwisów. (...) Kazał mi się tam zarejestrować poprzez założenie konta - powiedział. Jednocześnie nie był w stanie stwierdzić, czy jego kolega obstawiał mecze piłkarskie. Słyszał tylko, że "ma duże długi hazardowe".

Nicolo Fagioli zabrał głos w związku z głośną aferą. "Tysiące kłamstw"

W środę 22-latek po raz pierwszy zabrał głos od czasu wybuchu afery. W mediach społecznościowych przeprosił za swoje zachowanie, ale jednocześnie odniósł się do licznych artykułów i wpisów na swój temat. "Myślałem, że odejdę, przepraszając nie tylko fanów Juventusu, ale wszystkich fanów piłki nożnej i sportu za naiwny błąd, który popełniłem. Zamiast tego jestem zmuszony odejść z niesmakiem z powodu tego, co piszą o mnie gazety i ludzie. Tysiące kłamstw tylko po to, żeby postawić mnie w złym świetle. Albo po prostu, żeby zyskać odsłony. Przemówię wkrótce" - napisał.

Nicolo Fagioli rozegrał 45 meczów w barwach Juventusu. Strzelił w nich trzy gole i zanotował sześć asyst.