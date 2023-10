Oficjalnie: Piłkarz Juventusu ukarany za aferę bukmacherską. No to pograł

W ostatnich dniach szczególnie głośno było we Włoszech o skandalu w związku z obstawianiem meczów na nielegalnych platformach bukmacherskich przez piłkarzy. Pierwszym zawodnikiem, który był w to zamieszany, jest Nicolo Fagioli z Juventusu. Zgodnie z artykułem 24. w Kodeksie Sportowym piłkarz nie może brać udziału w zakładach, które dotyczą jego dyscypliny. Fagioli przyznał się do zarzucanego mu czynu i sam zgłosił się do prokuratury. W najgorszym wypadku mógł zostać zawieszony na trzy lata, ale dzięki współpracy ze służbami, ta kara będzie zdecydowanie mniejsza.

Zawodnik Juventusu z karą za obstawianie meczów. Dużo łagodniejsza niż przewidywano

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Fagioli otrzyma ostatecznie karę dwunastu miesięcy zawieszenia przez włoską federację. Zawodnik Juventusu nie będzie mógł grać przez siedem miesięcy (będzie mógł jednak trenować - red.), a przez pozostałe pięć miesięcy będzie uczestniczył w planie terapeutycznym trwającym w placówkach walczących z hazardem. - Nasi zawodnicy muszą zostać ukarani, ale nie porzuceni - stwierdził Gabriele Gravina, prezes Włoskiego Związku Piłki Nożnej. Zawieszenie "boiskowe" wejdzie w życie 1 listopada i potrwa do 1 czerwca.

Warto dodać, że jeśli Fagioli złamie którykolwiek z warunków ugody z prokuraturą, to jego zawieszenie zostanie wydłużone do trzech lat. Pomocnik Juventusu musi teraz zapłacić karę grzywny w wysokości 12,5 tys. euro. "To sankcja inna niż zwykle. Po raz pierwszy w tej fazie sprawy zdecydowano się umieścić alternatywny przepis obok faktycznej dyskwalifikacji na boisku. Fagioli będzie świadectwem tego, jak bardzo hazard może zagrozić życiu i że jest negatywnym przykładem, który stanie się pozytywnym" - czytamy w artykule.

Wcześniej włoskie media podawały, że Fagioli nie obstawiał meczów Juventusu i przez ostatnie 18 miesięcy grał za setki tysięcy euro. Włoch jednak wie o swoim uzależnieniu od hazardu, który objawiał się od najmłodszych lat m.in. przez grę w pokera. Innymi włoskimi piłkarzami, którzy otrzymali podobne oskarżenia, są Nicolo Zaniolo oraz Sandro Tonali. Zawodnik Newcastle United pojawił się już w siedzibie prokuratury w Turynie i zapowiedział współpracę ze służbami, by otrzymać niższą karę.

Fagioli jest wychowankiem Juventusu, a w sezonie 21/22 przebywał na wypożyczeniu w Cremonese. Łącznie zagrał 45 meczów w barwach pierwszego zespołu Juventusu, w których strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku.