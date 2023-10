Włoski gwiazdor idzie na współpracę z prokuraturą. Grożą mu lata dyskwalifikacji

Słyszysz włoski futbol, myślisz skandale. Tym razem Półwyspem Apenińskim wstrząsnęła afera związana z obstawianiem meczów u nielegalnych bukmacherów. Sprawa jest na tyle poważna, że Nicolo Zaniolo (Aston Villa) oraz Sandro Tonali (Newcastle) musieli pilnie opuścić zgrupowanie reprezentacji. Obaj kadrowicze - według informacji Fabrizio Corony, podejrzanego paparazzo - mieli obstawiać mecze swoich drużyn, co może grozić poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z przepisami włoskiej federacji, maksymalna kara za taki proceder wynosi trzy lata dyskwalifikacji.

Wszystko wskazuje, że tak dotkliwej kary nie otrzyma Nicolo Fagioli z Juventusu, który przyznał się do obstawiania meczów, ale nie Juventusu, i zdecydował się współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Prośba o ugodę najprawdopodobniej sprawi, że jego kara nie będzie tak dotkliwa.

Zaniolo wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że jedynie grał w gry karciane przez internet (m.in. w blackjacka), ale nie wiedział, że serwery są nielegalne. Teraz "La Gazzetta dello Sport" donosi, że Tonali jednak zmienił zdanie i także chce pójść na współpracę.

"Jego skrucha jest widoczna dla wszystkich jego bliskich. Tonali zrozumiał, że dla czegoś, co bardziej przypomina patologię niż występek, naraża swoją karierę. A mowa o karierze jednego z najlepszych pomocników w Europie, za którego latem Newcastle zapłaciło Milanowi aż 80 milionów euro. (...) Tonali zdecydował się powiedzieć dwóm prokuratorom (turyńskiemu oraz federalnemu) całą prawdę i tylko prawdę. Przewidywana kara to trzy lata dyskwalifikacji, która może wzrosnąć nawet do pięciu lat w przypadku ustalenia, że ??zawodnik postawił na mecz własnej drużyny. Ale kara może zostać zmniejszona dzięki solidnej współpracy z prokuraturą." - czytamy.

Zalewski wśród zamieszanych

Reprezentant Polski Nicola Zalewski także jest jednym z piłkarzy uwikłanych w skandal we Włoszech. - Chciałbym po prostu przekazać, że sprawa jest bardzo delikatna. Czekamy na oficjalne wiadomości w tej sprawie, w tym stanowisko prokuratury, Romy i samego zawodnika. Oczywiście, gdyby się to potwierdziło, byłoby to naprawdę bardzo poważne, ale czekamy na kolejne wiadomości -mówi Sport.pl Lorenzo Latini, dziennikarz gazety "Il Romanista". Więcej dowiecie się z teksu Aleksandra Bernarda.