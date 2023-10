Bereszyński nie owija w bawełnę. Tak odpowiedział na sensacyjną ofertę

Ostatnie kilka miesięcy w karierze Bartosza Bereszyńskiego było dosyć burzliwe. Po udanych mistrzostwach świata w Katarze został wypożyczony do Napoli, z którym wywalczył mistrzostwo Włoch. Ale że nie zdecydowano się go wykupić, to wrócił do zdegradowanej do Serie B Sampdorii. Latem pojawiło się wiele spekulacji na temat jego przyszłości, ostatecznie trafił do występującego w Serie A Empoli.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bartosz Bereszyński mógł trafić do Arabii Saudyjskiej. "Rollercoaster emocji"

Obrońca reprezentacji Polski sam przyznaje, że ostatnio działo się u niego bardzo dużo. Zwłaszcza że w poprzednich latach wyglądało to zupełnie inaczej. - Słowem, które dotąd trafnie opisywało moją karierę, była stabilizacja. Kilka lat w Poznaniu (w Lechu i W

arcie - red.), kilka lat w Warszawie (w Legii - red.) i kilka w Genui (w Sampdorii - red.). W listopadzie polecieliśmy do Kataru, w styczniu zostałem wypożyczony z Sampdorii do Napoli, a teraz znowu - na rok - przeszedłem na wypożyczenie do Empoli. Zmiany łączyły się z ogromnym rollercoasterem emocji, od skrajnie pozytywnych do smutnych - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onetem.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Latem Bereszyński miał różne opcje. W grę wchodził nawet transfer do Arabii Saudyjskiej, która była bardzo popularnym kierunkiem (trafili tam m.in. Karim Benzema i Neymar), lecz ostatecznie się na to nie zdecydował. - Mogłem tam trafić już teraz, ale mając w perspektywie rewolucję w życiu, postawiłem warunki, z których nie zamierzałem zrezygnować i ostatecznie zostałem w Europie - wyjaśnił.

Bartosz Bereszyński o powrocie do Polski. "Jeszcze nie wiem kiedy"

Na razie 31-latek występuje we Włoszech, ale niewykluczone, że przed końcem kariery wróci do Polski. Z zastrzeżeniem, że w grę wchodzi tylko jeden klub. - Kiedyś powiedziałem, że jeśli wrócę, to jedynym klubem jest Legia. Po skończeniu kariery będę mieszkał w stolicy, zakochałem się w Warszawie. Spędziłem tu wiele wspaniałych chwil, zdobyłem cztery mistrzostwa i dwa krajowe puchary, zagrałem w Lidze Mistrzów. Uczestniczyłem w jednym z lepszych momentów klubu w historii. Mam swoje miejsce w Warszawie, wiem, gdzie zbuduję dom. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Przez kilka lat chcę grać na najwyższym poziomie, kwestie finansowe też są istotne - oznajmił.

W tym sezonie Bartosz Bereszyński rozegrał trzy mecze dla Empoli. Od początku października pauzował z powodu kontuzji, ale zdołał przyjechać na zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie znalazł się w kadrze na spotkanie z Wyspami Owczymi (2:0), kolejną szansę na grę będzie miał w starciu z Mołdawią (15 października).