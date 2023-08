Wyciekły szczegóły kontraktu Zielińskiego w Arabii Saudyjskiej! To się nie mieści w głowie

Ostatnie miesiące stawiały pod znakiem zapytania przyszłość Piotra Zielińskiego w Napoli. Reprezentantowi Polski z końcem czerwca 2024 roku wygasa obecna umowa z neapolitańskim klubem i w związku z tym nie wiadomo było, czy przedłuży kontrakt, czy też powędruje do innej drużyny. W tej sprawie było wiele zwrotów akcji - od oferty ze strony Lazio, zainteresowania z Arabii Saudyjskiej po przedłużenie umowy z Napoli. Teraz wszystko wskazuje na to, że pomocnik podjął decyzję o transferze do saudyjskiego Al-Ahli.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Wiadomo, ile Neymar zarobi w Arabii Saudyjskiej. Ujawnili szczegóły

Piotr Zieliński zarobi w Arabii Saudyjskiej olbrzymie pieniądze

Jeszcze w sobotę wszystko wskazywało na to, że Zieliński pozostanie w Napoli i odrzuci zakusy Saudyjczyków. Jednak w niedzielne popołudnie Fabrizio Romano poinformował, że reprezentant Polski uzgodnił warunki kontraktu z Al-Ahli, a klub negocjuje z Napoli w sprawie kwoty transferu.

Kolejne informacje w sprawie Zielińskiego przekazał Nicolo Schira. "Transfer Piotra Zielińskiego z Napoli do Al-Ahli jest na końcowym etapie i wyniesie 32 mln euro. Kontrakt do 2026 roku z zarobkami na poziomie 15 mln euro za rok gry" - poinformował. To znaczna podwyżka, bo dotychczas pomocnik w Napoli zarabiał 4,5 mln euro, a w razie ewentualnego przedłużenia kontraktu miał zarabiać 2,5 mln euro.

Jeśli Zieliński ostatecznie trafi dl Al-Ahli to będzie grał z takimi piłkarzami, jak Roberto Firmino (wcześniej Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City), Franck Kessie (FC Barcelona) czy Edouard Mendy (Chelsea).

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Transferowy rekord Premier League. Oferta przebita. Szaleństwo

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku. Przez siedem lat rozegrał 329 spotkań, w których strzelił 47 bramek i zanotował 44 asysty. Wraz z neapolitańskim klubem sięgnął po dwa trofea - Puchar Włoch w sezonie 2019/2020 i mistrzostwo tego kraju w 2022/2023.