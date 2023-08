Inter znalazł następcę Lukaku. Aż trudno uwierzyć

Belg ma 30 lat, a w piłkarskim CV grę dla Anderlechtu, Chelsea, Evertonu, Manchesteru United i Interu Mediolan. W różnych klubach miewał różne momenty. Lepsze i gorsze. Taki był też miniony sezon, który spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Jesienią grał słabo i prześladowały go kontuzje, ale wiosną odzyskał formę i przyczynił się do awansu Interu do finału Ligi Mistrzów, gdzie lepszy okazał się Manchester City.

Ostatecznie Romelu Lukaku zakończył sezon z 14 bramkami i 1 lipca wrócił do Chelsea, która w 2021 roku zapłaciła Interowi 113 milionów euro za Belga, ale rok temu bez żalu go oddała na wypożyczenie. Inter pierwotnie chciał ponownie wypożyczyć napastnika, by pomógł mediolańczykom w rozgrywkach 2023/24, ale Chelsea wolała już definitywnie sprzedać 30-latka. Problem w tym, że Inter ma duże kłopoty finansowe, więc temat upadł.

A jak pojawiły się doniesienia, że Lukaku negocjuje z Juventusem, to już w Mediolanie nikt za nim płakać nie będzie. Oprócz Belga Inter pożegnał także innego napastnika - Edina Dżeko, który trafił do Fenerbahce. Inter opuścili też: Andre Onana (Manchester United), Milan Skriniar (PSG) i Marcelo Brozović (Al Nassr).

Kto zastąpi Lukaku?

W nowym sezonie trener SImone Inzaghi wciąż będzie miał do dyspozycji Lautaro Martineza, mistrza świata. W ataku może także postawić na Marcusa Thurama (wzięty z Borussii Moenchengladbach) oraz Joaquína Correę. Lukaku zastąpić ma Thuram oraz Marko Arnautović.

34-letni Austriak ma już porozumienie z Interem od kilku tygodni, ale teraz mediolańczycy dogadali się z Bolonią, która ma zarobić na napastniku około 10 milionów euro.

Arnautović ma ciekawe piłkarskie CV, bo grał już m.in. w West Hamie United, Stoke City czy Werderze Brema. Zwiedził także ligę chińską oraz holenderską. Grał nawet w Interze, ale w ekipie Jose Mourinho był jedynie rezerwowym. W 2010 roku, gdy Inter zdobył potrójną koronę, Austriak rozegrał zaledwie trzy mecze.

Ostatnie dwa sezony spędził w Bolonii, gdzie strzelił aż 25 goli w 58 meczach. I choć jest to przyzwoity napastnik jak na realia Serie A, to kibice Interu nie będą raczej zachwyceni.