Co dalej z Zielińskim? Włosi już wiedzą. Piszą o utracie 30 milionów

Piotr Zieliński przeżywa niezwykle burzliwe lato. Polak już niedługo po sezonie był niemal pewny, że przedłuży umowę i pozostanie w Napoli na kolejne cztery lata. Podpisanie kontraktu znacznie się przeciągnęło i sytuację postanowili wykorzystać Saudyjczycy. Zaproponowali pomocnikowi niezwykle lukratywny kontrakt w Al-Ahli i wszystko wskazywało na to, że właśnie tam Polak będzie kontynuował karierę. Teraz jednak pojawiły się nowe wieści w sprawie jego przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna metamorfoza w świecie freaków. "Wierzę w drugą szansę dla człowieka"

Włosi już wiedzą, co dalej z Piotrem Zielińskim. "Zdziwienie"

Media związane z Napoli w piątek 11 sierpnia informowały, że Piotr Zieliński pozostanie w Napoli. Wpływ na jego decyzję miała mieć żona, która nie wyobraża sobie życia w Arabii Saudyjskiej. Włosi są przekonani, że Polak nie odejdzie z Neapolu i to jego ostateczna decyzja.

"Zdziwienie, Zieliński posłuchał siebie. Rozmyślał nad arabskimi pieniędzmi, ale przede wszystkim nad chęcią pozostania w Neapolu. Klub na braku sprzedaży straci 30 milionów" - poinformował "Corriere dello Sport".

Media: Znamy przyszłość reprezentanta Polski. Zaskakująca decyzja

Z kolei "La Gazzetta dello Sport" informuje, że pomocnik zmienił zdanie w piątek i to może być jego ostateczna decyzja. "Prawdziwy zwrot akcji nastąpił z frontu Piotra Zielińskiego, który powtórzył swoje "nie" dla Arabii i wolę pozostania w Napoli W przeciwieństwie do reszty świata pomocnik płynie pod prąd i dla niego szczęście to Neapol, a nie ogromne oferty ekonomiczne" - czytamy.

Włosi informują, że jeśli pomocnik pojawi się na poniedziałkowym treningu Napoli, to o transferze nie będzie już mowy. Al-Ahli ma jednak zamiar złożyć mu kolejną ofertę do końca niedzieli. Reprezentant Polski i jego klub na braku transferu mogą stracić pokaźne pieniądze.

Bereszyński zmienia klub. Może zostać w Serie A

"Al-Ahli rozpoczęło z ośmiomilionową propozycją kontraktu, która urosła do 15 milionów netto na kolejne cztery lata. Napoli mogło liczyć na ponad 30 milionów z bonusami. Krótko mówiąc, klasyczna nieprzyzwoita propozycja, której nie sposób nie wziąć pod uwagę" - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Piotr Zieliński do Napoli dołączył w 2016 roku. W klubie z Kampanii rozegrał już 329 meczów, co plasuje go na ósmym miejscu wszech czasów pod względem liczby występów. Ponadto zdobył 47 bramek, zaliczył 44 asysty i w sezonie 2022/23 świętował mistrzostwo Włoch.