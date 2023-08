Znów zwrot akcji. Zieliński może zostać w Neapolu. Ktoś zdecydował za niego

Co dalej z Piotrem Zielińskim - to pytanie regularnie pojawia się w mediach w ostatnich miesiącach. Obecna umowa Polaka z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku, a z doniesień medialnych wynikało, że nowy kontrakt z mistrzami Włoch będzie wymagał od Zielińskiego znacznego obniżenia pensji. Poza rozmowami z Napoli w kontekście Zielińskiego pojawiały się dwa konkretne kluby: Lazio oraz Al-Ahli.

W przypadku Lazio oferta wynosiła 20 mln euro plus bonusy. Ta propozycja została odrzucona przez Aurelio De Laurentiisa, prezesa Napoli, co potwierdził jego odpowiednik w Rzymie. - Piotr odpada z naszych planów, wczoraj wieczorem zamknął wszystkie rozmowy, dzwoniąc do Lazio. Zdecydował się pozostać w Napoli i przedłużyć kontrakt na gorszych warunkach niż to, co mu oferowaliśmy - mówił Claudio Lotito w rozmowie z "Il Messaggero". Tym samym nie doszło do ponownej współpracy Polaka z trenerem Maurizio Sarrim, który był w Napoli w latach 2016-2018.

W lipcu pojawiły się pierwsze plotki o Al-Ahli, które zaproponowało Zielińskiemu 12 mln euro rocznie przy trzyletniej umowie. Saudyjczycy zaoferowali Napoli 20 mln euro, natomiast mistrzowie Włoch domagają się kwoty o 10 mln euro wyższej. Polak miał już dać zielone światło na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, o czym informował Fabrizio Romano. A jakie są najnowsze wieści z Włoch w tej sprawie?

Zieliński jednak zostanie w Napoli? Ważna decyzja żony

Włoski dziennikarz Raffaele Auriemma ze Sport Mediaset poinformował na Twitterze, że Zieliński postanowił zrezygnować z transferu do Arabii Saudyjskiej i wielkich pieniędzy, które mógłby wtedy otrzymać. Polak korzysta z dwóch dni wypoczynku przed nowym sezonem i dołączył do swojej żony, która już wcześniej odmówiła i nie wyraziła zgody na wyjazd. "Żona upiera się, że jakość życia ich rodziny jest ważniejsza niż milionowe zarobki" - pisze portal football-italia.net.

To zatem oznacza nowy etap rozmów piłkarza z Napoli, o czym pisze Alfredo Pedulla. W ostatnich godzinach miało dojść do wznowienia negocjacji, ale nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń w tej sprawie. Na razie wydaje się, że Polak jest bliżej porozumienia z Napoli niż przenosin do Al-Ahli. "Zieliński i Napoli znów są coraz bliżej" - czytamy w artykule. Mimo wszystko wygląda na to, że brak przenosin Zielińskiego do ligi saudyjskiej nie zmienia transferowych planów Napoli.

Do klubu trafił już Szwed Jens Cajuste ze Stade Reims za 12 mln euro. Mistrzowie Włoch pracują też nad sprowadzeniem Gabriego Veigi, za którego oferują Celcie Vigo około 33 mln euro, już z bonusami. Klauzula wykupu w jego umowie wynosi 40 mln euro. W tle są też plotki o zainteresowaniu Napoli Teunem Koopmeinersem z Atalanty Bergamo.

Zieliński gra w Napoli od lata 2016 roku, gdy odszedł za 16 mln euro z Udinese Calcio. W tym czasie wygrał mistrzostwo Włoch i krajowy puchar, rozgrywając blisko 330 meczów we wszystkich rozgrywkach. Na jego koncie jest też 47 bramek i 44 asysty.