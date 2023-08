"Zieliński ma kosmiczną ofertę na stole". Oto prawda o transferze Polaka

Od kilkunastu tygodni trwa telenowela w kontekście przyszłości Piotra Zielińskiego. Kontrakt Polaka z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku i większość doniesień wskazywała na to, że dojdzie do przedłużenia umowy, a piłkarz zgodzi się na obniżkę pensji. Przez jakiś czas włoscy dziennikarze przymierzali Zielińskiego do Lazio, gdzie trenerem jest Maurizio Sarri, z którym Polak miał okazję współpracować w Neapolu. Ostatecznie i ten kierunek został wykluczony, na co wskazywały słowa Claudio Lotito, prezesa Lazio. Co dalej z Zielińskim?

Zieliński odchodzi z Napoli? Nie ma zgody na propozycję De Laurentiisa

Portal meczyki.pl poinformował, że Zieliński miał przedłużyć kontrakt z Napoli do końca czerwca 2026 roku, czyli o dwa kolejne sezony w porównaniu do poprzedniego porozumienia. Polak zgodził się też na obniżkę pensji w trakcie okresu trwania nowego kontraktu. Kością niezgody między nim a prezesem Aurelio De Laurentiisem okazał się brak zgody na to, by pensję obniżyć już w sezonie 23/24. Zieliński nie wyraził zgody na taką propozycję. "De Laurentiis wielokrotnie pokazał, że jest nieprzewidywalny i nieustępliwy" - czytamy w artykule.

W związku z tym na sile ponownie przybrały plotki o możliwym transferze Zielińskiego do Al-Ahli. Polak miałby podpisać w Arabii Saudyjskiej trzyletni kontrakt, dzięki któremu zarobiłby 15 mln euro rocznie. Fabrizio Romano przekazał, że piłkarz dał zielone światło na przenosiny do ligi saudyjskiej. Al-Ahli na razie zaproponowało 20 mln euro za Zielińskiego, a Napoli liczy na ofertę o 10 mln wyższą. "Prawdą jest, że Zieliński ma kosmiczną, saudyjską ofertę na stole, ale mamy wrażenie, że wciąż jest minimalna szansa na pozostanie na południu Włoch" - piszą "Meczyki".

Al-Ahli jest beniaminkiem ligi saudyjskiej, ale wyjątkowo aktywnym na rynku transferowym. Na nowych piłkarzy do tego klubu wydano blisko 100 mln euro. W Al-Ahli teraz będzie występował Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy, Franck Kessie czy Roberto Firmino. Najwięcej Al-Ahli wydało właśnie na Mahreza (blisko 36 mln euro). A kto może zostać następcą Zielińskiego w Neapolu? Włoskie media piszą o zainteresowaniu m.in. Teunem Koopmeinersem z Atalanty Bergamo czy Gabrim Veigą z Celty Vigo.

Zieliński był piłkarzem Napoli od lata 2016 roku, gdy przenosił się z Udinese Calcio za 16 mln euro. W tym czasie wygrał mistrzostwo Włoch i Coppa Italia oraz zagrał 329 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Polak strzelił 47 goli i zanotował 44 asyst w barwach klubu spod Wezuwiusza.