Bereszyński zmienia klub. Może zostać w Serie A

To był szalony sezon dla Bartosza Bereszyńskiego. Na przełomie listopada i grudnia pokazał się z dobrej strony na mundialu, gdzie był nieoczywistym bohaterem Polaków, którzy awansowali do 1/8 finału. Być może to właśnie występ w Katarze sprawił, że władze Napoli postanowiły go wypożyczyć z Sampdorii, gdzie nieprzerwanie grał od stycznia 2017 roku. W Neapol był jedynie rezerwowym. Ale nie ma co się dziwić, bo na jego pozycji, czyli prawej obronie, gra Giovanni Di Lorenzo, kapitan Napoli, które sięgnęło po upragnione mistrzostwo. Na drugim końcu tabeli Serie A była... Sampdoria.

Latem zespół z Genui objął Andrea Pirlo, mistrz świata z 2006 roku, ale wygląda na to, że były trener Juventusu nie będzie prowadził Polaka. Jak informuje Alberto Bertolotto, korespondent "Przeglądu Sportowego", Bereszyński szykuje się do zmiany klubu.

"Z tego co mi wiadomo, reprezentant Polski Bartosz Bereszyński może odejść z Sampdorii i przejść do Empoli. Transfer może być definitywny" - napisał na Twitterze.

Z Empoli da się wybić

Empoli to 14. zespół poprzedniego sezonu Serie A, w którym występuje Sebastian Walukiewicz. Choć klub z Toskanii nie walczy ani o europejskie puchary, ani tym bardziej o mistrzostwo, to łatwo się w nim wypromować. W ostatnich latach Empoli do lepszych klubów sprzedało m.in. Rade Krunicia i Ismaela Bennacera, dziś pomocników Milanu, czy Hameda Juniora Traore, który reprezentuje teraz Bournemouth.

Są i polskie wątki. Renomę we Włoszech w tym klubie wyrobili sobie Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski oraz Piotr Zieliński. Jeśli transfer Bereszyńskiego dojdzie do skutku, to byłby to już szósty klub dla wychowanka poznańskich klubów (Warty i Lecha). "Bereś" grał także w Legii, Sampdorii oraz Napoli.