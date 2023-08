Lepiej, żeby Zieliński nie podpadł tym kibicom po transferze. Mogą stworzyć piekło [WIDEO]

W poprzednim sezonie mistrzem Arabii Saudyjskiej zostało Al Ittihad FC, dokąd trafił Karim Benzema. Drugie miejsce zajął Al Nassr, dla którego strzela gole Cristiano Ronaldo. A podium uzupełnił Al Hilal. To wielka trójka saudyjskiego futbolu. W poprzednim sezonie brakowało Al Ahli, które rok wcześnie sensacyjnie spadło. Sensacyjnie, bo jeszcze w 2016 toku było najlepszą saudyjską drużyną.

I właśnie z beniaminkiem saudyjskiej ekstraklasy wiąże się ciekawa historia. Gdy kilka tygodni temu Al Ahli wywalczyło awans, to wielkiego świętowania nie było. Nie było nawet małej celebracji. Piłkarze odbierali medale za awans z dość przygnębionymi minami. A to dlatego, że presję wywarli na nich ich kibice, którzy stwierdzili, że taki klub nie powinien świętować awansu, bo to żaden sukces.

W tym sezonie spadek im już nie grozi. Przynajmniej w teorii klub powinien walczyć o mistrzostwo. W końcu latem drużynę zasilili m.in.: gwiazdor Newcastle United Allan Saint-Maximin, świetny skrzydłowy Manchesteru City, Riyad Mahrez, ikona Liverpoolu Roberto Firmino czy bramkarz Chelsea Edouard Mendy. A przecież coraz więcej mówi się, że Al Ahli skusi też Piotra Zielińskiego.

Piękny sezon Zielińskiego

Polak występuje w Napoli od 2016 r. i zdołał rozegrać już w błękitnej koszulce 329 spotkań. Tylko siedmiu piłkarzy w historii neapolitańskiego klubu rozegrało więcej meczów. Kontrakt Zielińskiego wygasa latem 2024 r., a pomocnik wielokrotnie powtarzał, że "czuje się w Neapolu jak w domu".

Fabrizio Romano, znany dziennikarz, nie ma jednak wątpliwości, że już niedługo Polak trafi do saudyjskiej ligi. W poprzednim sezonie Zieliński był jednym z kluczowych piłkarzy Luciano Spallettiego, którego Napoli zdobyło pierwsze scudetto od 1990 roku, gdy po boiskach Serie A biegał jeszcze Diego Armando Maradona. W nowym sezonie Napoli poprowadzi Rudi Garcia.

Fani Napoli, którzy liczą na pozostanie Zielińskiego, mogą mieć nadzieję w tym, że podczas trwającego letniego okienka transferowego włoscy dziennikarze mają kłopot, by dobrze wytypować plany Napoli. I do tej pory często się mylili ws. różnych plotek transferowych.