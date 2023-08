Dramat gwiazdy Napoli. Zwijał się z bólu. Transfer był o krok. Przepadnie? [WIDEO]

Osimhen był jednym z architektów mistrzostwa Włoch wywalczonego w ubiegłym sezonie przez Napoli. W 39 meczach zdobył 31 bramek i zanotował pięć asyst. Sam zawodnik po zakończeniu rozgrywek nie ukrywał, że może zmienić klub. I choć póki co nie doszło do żadnego transferu, to coraz mocniej o Nigeryjczyka zabiega saudyjskie Al Hilal. 24-latek miałby zarabiać tam 40 milionów euro rocznie.

Napoli przekazało koszmarne informacje. Fatalna kontuzja Osimhena

Na przeszkodzie do transferu może stanąć jednak kontuzja. Podczas wtorkowego treningu nigeryjski gwiazdor nabawił się fatalnie wyglądającego urazu. Według włoskich mediów mogło dojść nawet do zniekształcenia jego kostki.

Doniesienia o urazie Osimhena potwierdził klub. W mediach społecznościowych pojawiły się już także nagrania z treningu mistrzów Włoch. Na nich widać, jak 24-latek wręcz zwijał się z bólu gdy udzielano mu pomocy. Nie zwiastowało to dobrych informacji, a zawodnik udał się na badania.

Po południu portal calciomercato.it przekazał najnowsze informacje ws. zdrowia gwiazdora. Nigeryjczyk rzeczywiście podkręcił kostkę i będzie wykluczony z gry i treningów przez kilka najbliższych dni. To kolejny uraz napastnika w tym okresie przygotowawczym - wcześniej miał problemy z przywodzicielem.

Media przekazały także dobre informacje. Niezagrożony jest występ Osimhena w pierwszym meczu Serie A przeciwko Frosinone. Mistrzowie Włoch zmierzą się z beniaminkiem w sobotę 19 sierpnia o 18:30.