Włosi w strachu. Są przekonani, że żona Zielińskiego potwierdziła jego odejście z Napoli

Kontrakt Piotra Zielińskiego z SSC Napoli kończy się 30 czerwca 2024 roku, dlatego Włosi mają ostatnią szansę, aby zarobić na polskim piłkarzu. Kilka tygodni temu ściągnięciem zawodnika było zainteresowane Lazio, jednak ostatecznie klub z Rzymu zrezygnował z transferu. - Zaoferowaliśmy Napoli 20 mln euro z bonusami za piłkarza, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Prezes Aurelio De Laurentiis odmówił - mówił prezes Lazio. Potem do gry wkroczyli Arabowie, którzy niebawem mogą sprowadzić Zielińskiego na Bliski Wschód.

Odejście Zielińskiego jest potwierdzone? "Nie byłem gotów na pożegnanie"

Z informacji podanych przez Fabrizio Romano wynika, że saudyjskie Al-Ahli jest zdeterminowane, aby ściągnąć Piotra Zielińskiego podczas obecnego okienka transferowego. Początkowo 82-krtony reprezentant Polski miał ponoć odrzucić egzotyczną ofertę, jednak klub zaproponował mu olbrzymią podwyżkę. Saudyjczycy chcą zapłacić Napoli za Zielińskiego 25 mln euro, a samemu piłkarzowi zapewnić aż 15 mln euro za rok gry. Przy 3,5 mln euro, które zarabia w zespole mistrzów Włoch, taka kwota mogła przekonać piłkarza do odejścia.

Oliwy do ognia w kontekście transferu Zielińskiego dodała jego żona, Laura. Jeden z fanów dodał w mediach społecznościowych zdjęcie Polaka, na którym cieszy się ze zdobytego gola w meczu z Juventusem. Kibic Napoli dołączył wymowny opis o treści "Nie byłem gotów na pożegnanie". Post miłośnika klubu z Neapolu po chwili udostępniła żona zawodnika. Czy taki znak jest potwierdzeniem odejścia Piotra Zielińskiego?

To jednak nie jedyne przesłanki, które mogą świadczyć o tym, że Polak niebawem odejdzie z Napoli. W niedzielę 6 sierpnia mistrzowie Włoch rozgrywali kolejny przedsezonowy mecz przeciwko niemieckiemu Augsburgowi. W kadrze na to spotkanie nie znalazł się Zieliński. Nowy trener zespołu z Neapolu zapytany o powód nieobecności naszego kadrowicza, odpowiedział bardzo tajemniczo. - Jesteście bystrzy... nie mam nic innego do powiedzenia - przyznał Rudi Garcia. Wygląda na to, że niedługo będziemy oglądali Piotra Zielińskiego w koszulce Al-Ahli.

82-krotny reprezentant Polski trafił do Napoli z włoskiego Udinese w 2016 roku za 16 mln euro. Od tamtej pory Zieliński zagrał w barwach obecnych mistrzów Serie A 329 spotkań, w których zdobył 47 bramek i zanotował 44 asysty.