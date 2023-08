Transfer Polaka upadł? Klub Serie A ma nowy cel. Zdecydowanie tańszy

FC Kopenhaga zakończyła poprzedni sezon z mistrzostwem i Pucharem Danii. Spora w tym zasługa Kamila Grabary, który zanotował 12 czystych kont w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Drugi udany sezon Polaka w Kopenhadze może wskazywać na to, że nadszedł czas, by poczynić krok do przodu. - Kamil za chwilę będzie bohaterem transferu do topowej ligi. Mówi się o kwocie 10 milionów euro - mówił Mateusz Borek w Kanale Sportowym. Grabara cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Duńskie czy włoskie media podawały, że Grabara znajduje się na liście życzeń Burnley, Interu Mediolan czy Bayernu Monachium. Potem "Wolfsburger Allgemeine" napisał o zainteresowaniu Polakiem ze strony Wolfsburga, który może poszukać następcy Koena Casteelsa. Zdecydowanie najwięcej plotek pojawiało się jednak w kontekście Fiorentiny, gdzie podstawowym bramkarzem jest doświadczony Pietro Terraciano, a poprzedni sezon zakończył się awansem do finału Ligi Konferencji Europy.

Transfer Grabary do Włoch upada? Fiorentina ma nowego kandydata

Jako pierwszy o transferze Grabary do klubu z Florencji pisał włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Fiorentina byłaby gotowa zapłacić około 10 mln euro, a dodatkowo uważa Polaka za zawodnika, który przyda się drużynie ze względu na doświadczenie w europejskich pucharach. "Klub z Italii jest na zaawansowanym etapie negocjacji z Kopenhagą w sprawie transferu" - podawał portal meczyki.pl na początku sierpnia. Czy faktycznie dojdzie do tego ruchu?

Włoski dziennikarz Alfredo Pedulla podaje, że wzrosły notowania Olivera Christensena z Herthy Berlin. Negocjacje między obiema stronami są już na zaawansowanym poziomie, a Fiorentina ma zapłacić za Duńczyka około sześciu mln euro. Christensen będzie zatem dużo tańszy od Grabary. Christensen jest piłkarzem Herthy od lata 2021 roku, gdy odchodził za trzy mln euro z Odense BK. W tym czasie zagrał 38 meczów dla berlińczyków, ale tylko w czterech spotkaniach zachował czyste konto.

Przed transferem do Kopenhagi Grabara występował w barwach Ruchu Chorzów, Liverpoolu, Aarhus GF czy Huddersfield. Jego umowa z mistrzem Danii wygasa w czerwcu 2026 roku. Warto dodać, że Liverpool zapewnił sobie 20 proc. z kwoty kolejnej transakcji z udziałem Grabary.