Sensacja! Mateusz Borek ujawnia: Czesław Michniewicz chce reprezentanta Polski

Łukasz Skorupski jest piłkarzem Bolognii od lipca 2018 roku. Polak szybko stał się bardzo ważnym elementem drużyny i regularnie zbiera dobre oceny za występy w Serie A. Łącznie do tej pory rozegrał w tym klubie 181 meczów. Okazuje się, że jego przygoda z zespołem może wkrótce dobiec do końca.

Łukasz Skorupski może dołączyć do Czesława Michniewicza. Mateusz Borek potwierdza

Kontrakt bramkarza wygasa w 2025 roku, ale możliwe, że odejdzie już tego lata. Taką informację przekazał Mateusz Borek. Zdaniem dziennikarza Skorupski może przenieść się do Al-Abha, czyli zespołu, który od niedawna prowadzi Czesław Michniewicz. Transfer ma być jednak trudny do zrealizowania. - Może was lekko zdziwię. Trener Michniewicz chciałby mieć bramkarza Bolognii u siebie. Szykowany jest kontrakt na poziomie sześciu milionów euro za dwa sezony. Może być jednak problem z Bologną, żeby puściła Skorupskiego - przekazał w Kanale Sportowym.

Skorupski nie byłby pierwszym polskim zawodnikiem w Al-Abha. Niedawno do tego klubu trafił Grzegorz Krychowiak. "Witamy Grzegorza Krychowiaka w Abha Club" - czytamy na oficjalnym koncie na Twitterze zespołu. Ponadto portal Meczyki.pl przekazał, że Michniewicz chciał także ściągnąć Bartosza Bereszyńskiego. Saudyjczycy nie byli jednak w stanie złożyć odpowiednio wysokiej oferty Sampdorii i transfer ostatecznie nie doszedł do skutku. Z kolei zagraniczne media informowały o zainteresowaniu byłym piłkarzem Legii Warszawa Marihem Emrelim.

Al-Abha miniony sezon saudyjskiej ligi zakończyło na 12. miejscu w tabeli. W nadchodzących rozgrywkach celem Michniewicza będzie utrzymanie. Sezon rozpocznie już 14 sierpnia. Tego dnia podejmie na własnym stadionie Al-Hilal.