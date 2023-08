Polski ładnie pokazał się na ME U17 i wylądował w europejskim gigancie. Decyzja zapadła

Reprezentacja Polski zachwyciła podczas mistrzostw Europy do lat 17, gdzie dotarła do półfinału. Tam kadra prowadzona przez Marcina Włodarskiego przegrała 3:5 z Niemcami. Mimo to biało-czerwoni mają powody do zadowolenia, a też wielu naszych piłkarzy pokazało się z dobrej strony. W tym gronie znalazł się m.in. Mateusz Skoczylas z Zagłębia Lubin, który strzelał gole w meczach z Irlandią (5:1) i Węgrami (5:3) i był podstawowym piłkarzem naszej kadry. Teraz zanotuje awans sportowy i będzie kontynuował karierę poza Polską.

Polski talent wybrał Milan kosztem Sportingu. Jeden z największych transferów w historii Zagłębia

W grze o Skoczylasa były dwa kluby: AC Milan oraz Sporting CP. Portugalczycy oferowali początkowo 250 tys. euro, ale ta propozycja została odrzucona. Potem Sporting wrócił do gry i podbił stawkę, ale finalnie musi obejść się smakiem, bo Skoczylas zdecydował się na przenosiny do AC Milanu. Portal meczyki.pl informuje, że pomocnik dostał zgodę od Zagłębia Lubin na przejście testów medycznych, a cały transfer, licząc już z bonusami, zamknie się w kwocie ponad miliona euro. Dodatkowo Zagłębie zapewniło sobie procent od kolejnej transakcji z udziałem Skoczylasa.

Wcześniej włoskie media informowały, że transfer Polaka zamknie się w kwocie 300 tys. euro. Taki ruch Skoczylasa oznacza, że tym samym będzie w czołówce najdrożej sprzedanych zawodników w historii Zagłębia Lubin. Powyżej miliona euro płacono do tej pory tylko za Bartosza Białka (5 mln euro do Wolfsburga), Jarosława Jacha (2,75 mln euro do Crystal Palace), Filipa Jagiełłę (2 mln euro do Genoi), Bartosza Slisza (1,5 mln euro do Legii Warszawa) oraz Łukasza Łakomego (1,4 mln euro do Young Boys).

Skoczylas będzie szóstym polskim piłkarzem w Milanie, po Michale Miśkiewiczu, Bartoszu Salamonie, Przemysławie Bargielu, Krzysztofie Piątku i Dariuszu Stalmachu. Być może będzie brany pod uwagę w Primaverze Milanu (zespół do lat 19 - red.), gdzie występuje Stalmach, a trenerem jest Ignazio Abate. Skoczylas był przez cztery lata członkiem Akademii Zagłębia, ale nie miał okazji zadebiutować w pierwszym zespole lubinian.