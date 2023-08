Chcą kupić Grabarę. Dyrektor znanego klubu wszedł do akcji

24-letni Kamil Grabara zaczynał w akademii Ruchu Chorzów, skąd wypatrzyli go skauci Liverpoolu. W drużynie "The Reds" nie potrafił się jednak przebić ze względu na silną konkurencje. Swoje nazwisko wypromował dopiero w mniejszych klubach: duńskim Aarhus GF oraz w angielskim Huddersfield. Od lata 2021 jest bramkarzem FC Kopenhagi, z którą zdobył dwa mistrzostwa i jeden Puchar Danii. Polak zakończył poprzedni sezon, notując 12 czystych kont w 32 meczach. Błyszczał nie tylko w lidze duńskiej, ale i w Lidze Mistrzów. Mimo że jego drużyna zajęła ostatnie miejsce w grupie, a w Manchesterze przegrała z City aż 0:5, to bramkarza chwalił nawet Pep Guardiola.

24-latek spisywał się na tyle dobrze, że podobno zainteresował się nim nawet Bayernu Monachium. To, że Polak trafi do Bundesligi ,jest jednak mało prawdopodobne. Był też grany temat przeprowadzki do Burnley, ale finalnie beniaminek Premier League zdecydował się na Jamesa Trafforda z Manchesteru City.

Bramkarzem Kopenhagi mocno interesuje się Fiorentina

"Według naszych najnowszych informacji Fiorentina jest właściwie przekonana do sprowadzenia Grabary. W ostatnich dniach dyrektor sportowy "Violi", Daniele Prade, robił jeszcze wywiad środowiskowy nt. 24-latka. Klub z Italii jest na zaawansowanym etapie negocjacji z Kopenhagą w sprawie transferu. W najbliższych dniach zamierza złożyć kolejną ofertę za polskiego bramkarza, który może kosztować w granicach 12-15 milionów euro. W idealnym scenariuszu Duńczycy chcieliby zatrzymać Grabarę na kwalifikacje do Ligi Mistrzów. To miałoby nieco obniżyć cenę za golkipera" - informuje serwis meczyki.pl.

Co ciekawe: plotkuje się, że potencjalnym następcą Grabary w duńskim klubie mógłby zostać Kacper Tobiasz z Legii.

Gdyby Grabara trafił do Fiorentiny, to byłby kolejnym w ostatnich latach polskim bramkarzem we Florencji. Ostatnio grali tam Artur Boruc oraz Bartłomiej Drągowski. Dodatkowo we Violi grali też: Jakub Błaszczykowski, Szymon Żurkowski czy Krzysztof Piątek.

Fiorentina to 8. drużyna poprzedniego sezonu Serie A. Włosi zagrali też w finale Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrali z West Hamem United.