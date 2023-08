Z ekstraklasy do Milanu. Wiadomo, ile Zagłębie zarobi na wielkim talencie

Wielu polskich piłkarzy pokazało się ze świetnej strony podczas mistrzostw Europy do lat 17, gdzie biało-czerwoni dotarli do półfinału. W tym gronie znalazł się też Mateusz Skoczylas z Zagłębia Lubin, który był podstawowym piłkarzem w kadrze Marcina Włodarskiego i strzelił trzy gole podczas turnieju. Na początku lipca pojawiły się informacje, że Skoczylasem interesuje się Sporting CP, ale oferta Portugalczyków, opiewająca na 250 tys. euro, została odrzucona. Ostatecznie pomocnik opuści nasz kraj, ale przeniesie się do Włoch.

Polski talent trafi do włoskiego giganta. Tyle na nim zarobi Zagłębie

Przy okazji plotek o Sportingu kandydatura Skoczylasa pojawiała się także w kontekście Milanu. Po miesiącu okazuje się, że to właśnie Włosi pozyskają utalentowanego polskiego piłkarza. W końcówce lipca Fabrizio Romano poinformował na Twitterze, że warunki kontraktu między obiema stronami są już uzgodnione, a na początku sierpnia Skoczylas złoży podpis pod umową. Włoskie media potwierdzają te wieści - i piszą o Skoczylasie jako "wielkim, młodym talencie" - a Daniele Longo z calciomercato.com uzupełnia, że Zagłębie Lubin zarobi na wychowanku blisko 300 tys. euro.

Skoczylas 20 września skończy 17 lat, więc może być brany pod uwagę pod kątem występów w trzech zespołach młodzieżowych Milanu: Primaverze (U-19), U-18 oraz U-17. Jeśli trafi bezpośrednio do tej pierwszej, to będzie występował w jednej drużynie z Dariuszem Stalmachem, czyli byłym graczem Górnika Zabrze. Trenerem tej kategorii wiekowej jest Ignazio Abate. Tym samym Skoczylas odejdzie z Zagłębia bez debiutu w pierwszym zespole. Wcześniej podobną drogą podążył Piotr Zieliński oraz Igor Łasicki.

Skoczylas od czterech lat był członkiem akademii Zagłębia Lubin. W poprzednim sezonie grał głównie w drużynie w Centralnej Lidze Juniorów. Z kolei w lipcu został przesunięty do rezerw i zadebiutował w meczu ze Stomilem Olsztyn (2:1), gdzie wszedł na jedenaście minut. Do tej pory w Milanie grali tacy polscy piłkarze, jak Michał Miśkiewicz, Bartosz Salamon, Przemysław Bargiel, Krzysztof Piątek czy wspomniany Stalmach.