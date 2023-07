Pobili transferowy rekord klubu. Uruchomili domino? Teraz czas na ruch Man United

Atalanta Bergamo słynie ze świetnego skautingu. Włoski klub chętnie ściąga młode talenty, szlifuje je, a następnie sprzedaje z dużą przebitką. Ewentualnie ściąga piłkarzy po przejściach, których odbudowuje. Rzadko kiedy jednak Atalanta inwestuje duże pieniądze. Przez lata ich najdroższym transferem było ściągnięcie Martena de Roona z Middlesbrough za 16,5 miliona euro. Później najdroższą inwestycją był zakup Jeremiego Bogi, którego Sassuolo sprzedało w styczniu 2022 roku za 22 miliony. Ale teraz Atalanta pobiła swój rekord.

El Bilal Toure został nowym napastnikiem piątej siły Serie A, a hiszpańska Almeria zarobiła na nim aż 28 milionów euro. Toure urodził się w 2001 roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale reprezentuje Mali, gdzie zdołał już zdobyć pięć bramek w 15 występach. Świat pierwszy raz o nim usłyszał w 2020 roku, gdy zabłysnął w Pucharze Narodów Afryki do lat 20, choć miał zaledwie 17 lat to wrócił ze złotem jako gwiazda turnieju. To właśnie wtedy ściągnęło go Stade Reims.

We Francji spędził dwa i pół roku, zdobywając dziewięć bramek w 69 meczach. Rok temu trafił do Almerii. Hiszpański klub kupił go za osiem milionów euro, więc teraz zarobił na czysto aż 20. W minionym sezonie La Ligi Toure spędził na murawie zaledwie 1272 minuty, a strzelił w tym czasie aż siedem goli i zaliczył dwie asysty.

Mierzący 185 cm El Bilal Toure najczęściej gra jako środkowy napastnik, ale może występować też na prawym skrzydle. Pewnie dałby radę i na lewym, bo nie robi mu różnicy, którą nogą kopie.

Ruszy domino transferów?

Skoro Atalanta pobiła swój transferowy rekord dla 22-letniego napastnika, to może to oznaczać, że po zaledwie jednym roku sprzeda Rasmusa Hojlunda. 20-letni Duńczyk kreowany na następcę Erlinga Haalanda strzelił w debiutanckim sezonie dziewięć goli i teraz ma trafić do Manchesteru United za kilkadziesiąt milionów euro.

Mowa o piłkarzu, który rok temu kosztował niespełna 18 mln. Czy podobna historia czeka reprezentanta Mali? Więcej będziemy wiedzieć już pod koniec sierpnia, gdy ruszy sezon Serie A.