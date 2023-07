Prezes słynnego klubu wprost. Trener zablokował mu transfery gwiazd. "Chce Zielińskiego"

Kibice przywykli, że gdy trwa okienko transferowe, to media cały czas grzeją temat potencjalnego transferu Piotra Zielińskiego. Jeszcze w połowie lipca włoscy dziennikarze, m.in. Gianluca Di Marzio, przekonywali, że to koniec Polaka w Napoli, bo zdecydował się na transfer do saudyjskiej ligi, gdzie miały na niego czekać gigantyczne zarobki (ok. kilkunastu milionów euro rocznie).

Piotr Zieliński wzbudził podziw. "Zrezygnował z drugiego Lamborghini"

Spekulowano także, że Zieliński może trafić do Lazio, bo nie dość, że wicemistrza Włoch trenuje Maurizio Sarri, który prowadził Polaka w Empoli oraz Napoli, to w dodatku Lazio opuścił Sergej Milinković-Savić, którego skusiły saudyjskie petrodolary. To nie były tylko plotki, bo Claudio Lotito, właściciel Lazio, publicznie zabierał głos w tej sprawie.

- Zaoferowaliśmy Napoli 20 mln euro z bonusami za piłkarza, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Prezes Aurelio De Laurentiis odmówił. Ale teraz oferta będzie spadać, bo jeśli jej nie zaakceptujesz na tym etapie, to tak to działa. Ile byście mu zapłacili? - mówił prezes Lazio.

Teraz ponownie skomentował sytuację. Lazio szuka środkowego pomocnika. Wśród kandydatów do gry w rzymskim klubie media wymieniały Freda z Manchesteru United, Giovaniego Lo Celso, który wrócił do Tottenhamu z wypożyczenia z Villarrealu, oraz Samuela Ricciego z Torino i właśnie Zielińskiego.

- Chciałem rozpocząć rozmowy z Manchesterem United odnośnie Freda, ale Sarri powiedział, że go nie chce. Zablokował też transfer Lo Celso. Sarri chce tylko Zielińskiego oraz Ricciego - zdradził Lotito na łamach "Messaggero". Coraz więcej wskazuje, że Polak jednak zostanie w Napoli, gdzie może stać się klubową legendą.

Zieliński pisze historię Napoli

Piotr Zieliński występuje w Napoli od 2016 r. i zdołał rozegrać już w błękitnej koszulce 329 spotkań. Tylko siedmiu piłkarzy w historii neapolitańskiego klubu rozegrało więcej meczów. Kontrakt Polaka wygasa latem 2024 r., ale pomocnik wielokrotnie powtarzał, że "czuje się w Neapolu jak w domu".

Zieliński był jednym z kluczowych piłkarzy Luciano Spallettiego w poprzednim sezonie, w którym Napoli zdobyło pierwsze scudetto od 1990 roku, gdy po boiskach Serie A biegał jeszcze Diego Armando Maradona. W nowym sezonie Napoli poprowadzi Rudi Garcia.