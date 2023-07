Piotr Zieliński wzbudził podziw. "Zrezygnował z drugiego Lamborghini"

Saga transferowa z udziałem Piotra Zielińskiego trwa już od kilku miesięcy, ale wydaje się, że w najbliższych dniach dojdzie do jej finalizacji. Polak otrzymał ofertę od Lazio Rzym, a także bajeczną propozycję od Al-Ahli, opiewającą na około 36 mln euro, ale ostatecznie zdecydował się pozostać w SSC Napoli. - Piotr odpada z naszych planów, wczoraj wieczorem zamknął wszystkie rozmowy, dzwoniąc do nas. Zdecydował się pozostać w Neapolu i przedłużyć kontrakt na gorszych warunkach niż to, co mu oferowaliśmy - zdradził Claudio Lotito, prezes Lazio, cytowany przez dziennik "Il Messaggero".

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Zieliński odrzucił ofertę z Arabii. Były kadrowicz pod wrażeniem decyzji

Decyzja o pozostaniu Zielińskiego w Napoli kosztem wyższej pensji zaimponowała Piotrowi Czachowskiemu. Jego zdaniem Polak udowodnił, że nie liczą się dla niego pieniądze, a gra na konkurencyjnym poziomie.

Xavi mówi dość. Bezlitosna decyzja. I to tuż przed startem sezonu

- Myślę, że dobrze się stało, że zrezygnował z milionów i drugiego Lamborghini w garażu. Nie patrzył na wszystko przez pryzmat wielkich pieniędzy, które mógłby zarobić w Arabii Saudyjskiej. Piotr ma jeszcze we Włoszech coś do udowodnienia, choć ten, kto interesuje się ligą włoską, doskonale wie, jak radzi sobie w barwach Azzurrich - powiedział Czachowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Dodał też, że z pewnością trudno było odrzucić Zielińskiemu lukratywną ofertę z Arabii, tym większe dla niego brawa. - Na pewno wielkie słowa uznania należą się Piotrowi, że nie poszedł za wielkimi pieniędzmi. Przecież wiemy, ile proponowali mu Saudyjczycy: trzyletni kontrakt i zarobki na poziomie 36 mln euro. To był szok, to zniewala każdego kibica - podkreślił.

To nie koniec. Były reprezentant Polski przyznał, że jego zdaniem to właśnie w Neapolu Zieliński zakończy karierę. - Trzeba liczyć na to, że Piotr nadal będzie w stanie dać tyle temu zespołowi i powalczyć o to, o czym wszyscy kibice marzą na południu Italii, czyli o obronę mistrzowskiego tytułu. To będzie bardzo trudne. Wiemy, jak trudno jest zdobyć Scudetto, ale jeszcze trudniej jest je obronić - zakończył.

Zieliński o krok od nowego kontraktu

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak doniosła "La Gazzetta dello Sport", już w najbliższych dniach powinno dojść do przedłużenia kontraktu z Polakiem. Na podstawie aktualnie obowiązującej umowy piłkarz zarabia około 4,5 mln euro za sezon. Nowy kontrakt zakłada redukcję wynagrodzenia o 2 mln euro. Ma to być gest dobrej woli ze strony reprezentanta Polski, który akceptuje obecną politykę finansową klubu.

Nagle chwyciła się za serce i upadła na murawę. Koszmar na MŚ [WIDEO]

Zieliński dołączył do Napoli w 2016 roku. W tym czasie wystąpił w 329 meczach, zdobywając 47 bramek i 44 asysty. Razem z klubem udało mu się wywalczyć Puchar Włoch (2019/2020) i mistrzostwo kraju (2022/2023).