Perfekcyjny karny Milika. Rywal zrobił z siebie pośmiewisko [WIDEO]

Włoskie kluby powoli rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. Podczas amerykańskiego tournée Juventus (siódma drużyna poprzedniego sezonu Serie A) zmierzył się z Milanem, czwartą siłą ligi. Oba kluby czekają duże zmiany. Turyn opuścili m.in. Juan Cuadrado (trafił do Interu) i Angel Di Maria (wrócił do Benfiki), a Mediolan pożegnali m.in. Sandro Tonali (skusiło go Newcastle), Brahim Diaz (wrócił do Realu) czy Zlatan Ibrahimović (koniec kariery). A co się działo na boisku?

Juventus kontra Milan. Co za emocje!

Już w 23. minucie Wojciech Szczęsny musiał wyciągnąć piłkę z siatki, po tym jak Malick Thiaw celną główką wykończył centrę Theo Hernandeza. 10 minut później był już remis. W zamieszaniu w polu karnym świetnie odnalazł się Danilo, nowy kapitan Juve.

Jeszcze przed przerwą Milan wyszedł ponownie na prowadzenie, gdy z bliska wolejem trafił Olivier Giroud. Tuż po przerwie wyrównał, również strzałem z bliskiej odległości, Daniele Rugani. W drugiej połowie nie grał już Szczęsny (zastąpił go Carlo Pinsoglio), ale za to w 69. minucie wszedł Arkadiusz Milik, który zmienił Moise Keana.

Do wyłonienia zwycięscy potrzebna była seria jedenastek. Milan zaczął od koszmarnego pudła Luki Romero. Gracz Milanu wręcz zrobił z siebie pośmiewisko.

Juve odpowiedziało kapitalnym strzałem Milika. Na 1:1 wyrównał Yacine Adli, a następnie Marco Sportiello obronił uderzenie Samuela Ilinga-Juniora.

Skuteczną interwencją popisał się też Pinsoglio, który zatrzymał Tommaso Pobegę. W trzeciej turze gole strzelali Hans Nicolussi oraz Charles De Keteleare. Do siatki trafili też Dean Huijsen oraz Lorenzo Colombo, a pudłowali Filip Kostić i Daide Bartesaghi. Decydującą bramkę, na 4:3 dla Juventusu, zdobył uzdolniony Argentyńczyk Matias Soule.

Juentus wygrał i w dobrych nastrojach turyńczycy mogą przygotowywać się do starcia z Realem Madryt. Natomiast Milan w środę podejmie Barcelonę Roberta Lewandowskiego.

Sezon Serie A rusza 19 sierpnia.

Juventus FC - AC Milan 2:2 (1:2), rzuty karne 4:3

Juventus (1-3-5-2): Szczęsny (46' Pinsoglio) - Gatti (59' Nicolussi), Bremer (46' Rugani) Danilo (46' A. Sandro) - Weah (59' Ngonge), McKennie (59' Huijsen), Locatelli (59' Yildiz), Miretti (46' Iling-Junior) Cambiaso (46' Kostić) - Chiesa (59' Soule), Kean (59' Milik)

AC Milan (1-4-3-3): Maignan (58' Sportiello) - Calabria (20' Florenzi [84' Zeroli]), Thiaw (58' Bartesaghi), Tomori (58' Simić), T. Hernandez (58' C. Traore) - Loftus-Cheek (58' Adli), Krunić (58' De Ketelaere), Reijnders (58' Pobega) - Pulisic (58' Saelemaekers), Giroud (58' Colombo), Leao (58' Romero)