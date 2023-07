Grabara odchodzi. Ale prawdopodobnie nie do Bayernu. Nowy "gracz" w walce o Polaka

Kamil Grabara ma za sobą kolejny udany sezon w barwach Kopenhagi. Bramkarz zakończył rozgrywki z mistrzostwem Danii i krajowym pucharem, notując 12 czystych kont w 32 meczach. Wiele jednak wskazuje na to, że Grabara odejdzie z klubu i zanotuje awans sportowy. Przez ostatnie tygodnie był przymierzany głównie do Burnley, czyli beniaminka Premier League, ale finalnie Anglicy zdecydowali się na Jamesa Trafforda z Manchesteru City.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Później w mediach pojawiły się wieści o Bayernie Monachium, który poszukuje zmiennika dla Manuela Neuera. Z Bayernu ma odejść zarówno Alexander Nuebel, jak i Yann Sommer, co zmusza klub do poszukiwania nowego golkipera. Temat transferu Grabary do klubu z Bawarii pojawił się już w styczniu, ale finalnie zdecydowano się na wspomnianego Sommera. Kopenhaga wycenia Grabarę na 15 mln euro, co oznacza, że zostałby najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii tego zespołu.

Grabara z transferem do Serie A? Chce go finalista europejskiego pucharu

Pod koniec czerwca pojawiły się wieści od Gianluki Di Marzio, że Grabara cieszy się zainteresowaniem klubów ligi włoskiej, przede wszystkim Interu Mediolan i Fiorentiny. Podstawowym bramkarzem klubu z Toskanii jest 33-letni Pietro Terraciano, więc nic dziwnego, że Fiorentina szuka wzmocnienia właśnie na tej pozycji.

Teraz Di Marzio odświeża ten temat i ujawnia, że Fiorentina nadal widzi Grabarę w swoich szeregach. Włosi są w kontakcie z Kopenhagą i starają się dojść do porozumienia ws. kwoty transferu. "Fiorentina chce mieć między słupkami solidnego bramkarza z odpowiednim doświadczeniem na europejskich boiskach" - czytamy w artykule. Di Marzio dodaje, że Fiorentina obecnie wyprzedza inne kluby w wyścigu o transfer Grabary. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl dodaje, że w okolicach weekendu Fiorentina miała proponować za Polaka około 12 mln euro.

Jeśli Grabara ostatecznie trafi do Fiorentiny, to będzie siódmym Polakiem w historii. Wcześniej na Stadio Artemio Franchi występował Artur Boruc, Rafał Wolski, Jakub Błaszczykowski, Krzysztof Piątek, Szymon Żurkowski i Bartłomiej Drągowski. Fiorentina zakończyła poprzedni sezon na ósmym miejscu w lidze włoskiej i dotarła do finału Ligi Konferencji Europy, gdzie musiała uznać wyższość West Hamu United.

Do tej pory Fiorentina dokonała dwóch transferów w letnim oknie. Do klubu z Toskanii dołączył Fabiano Parisi z Empoli, a także Arthur Melo w ramach wypożyczenia z Juventusu. Rekordem transferowym Fiorentiny jest Argentyńczyk Nicolas Gonzalez, który opuścił Vfb Stuttgart latem 2021 roku za 24,5 mln euro.