Mocny głos z Włoch ws. Zielińskiego. Mówi o "autodestrukcji"

Ostatnie miesiące stawiały pod znakiem zapytania przyszłość Piotra Zielińskiego w Napoli. Reprezentantowi Polski z końcem czerwca 2024 roku wygasa obecna umowa z neapolitańskim klubem i w związku z tym nie wiadomo było, czy przedłuży kontrakt, czy też powędruje do innej drużyny. Ostatecznie, mimo ofert z Arabii Saudyjskiej, czy Lazio, Zieliński ma przedłużyć umowę do czerwca 2026 roku, zgadzając się na obniżkę pensji.

Piotr Zieliński chwalony przez dziennikarza. "Świetna historia"

Decyzję pomocnika skomentował dziennikarz Giancarlo Padovan w Radio Napoli Centrale. - Zieliński? Świetna historia, prawie autodestrukcyjna. Zaimponował mi. Dwie lepsze oferty pod względem ekonomicznym mogły go skłonić do innego wyboru. Jednak on jest zakochany w mieście, kibicach, drużynie i nadal chce wygrywać - stwierdził, komentując decyzję Polaka o pozostaniu w Napoli.

A skąd słowa o autodestrukcji? Padovan miał na myśli historię Zielińskiego w Napoli. Pomocnik jest w klubie od 2016 roku i zdobył z nim wymarzone mistrzostwo Włoch, które wróciło do Neapolu po 33 latach. O ile fani mogliby mu wybaczyć odejście do klubu z Arabii Saudyjskiej, tak przejście do Lazio mogłoby być źle przez nich odebrane. A tak Polak będzie mógł tak dalej pisać piękną historię i zapisać się, jako legenda klubu.

Padovan uderzył w piłkarzy idących do Arabii Saudyjskiej. "Wielu z nich wróci"

Dziennikarz zabrał także głos w kontekście zawodników przechodzących do saudyjskich drużyn. - Dopóki idzie tam Benzema w wieku 35 lat, to nie ma problemu. Przejście Mbappe oznaczałoby podkopanie całego europejskiego futbolu. Siergiej Milinković-Savić odszedł do Al-Hilal w wieku 29 lat. Brozović w kwiecie formy wybrał pieniądze Al-Nassr - wymieniał.

- Jestem przekonany, że wielu z nich wróci i posypie głowę popiołem. Zrozumieją, że to może być przyszłość futbolu, ale przyszłość bez historii. Piłka bez historii nie ma uroku i nie angażuje - podkreślił Padovan.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku. Przez siedem lat rozegrał 329 spotkań, w których strzelił 47 bramek i zanotował 44 asysty. Wraz z neapolitańskim klubem sięgnął po dwa trofea - Puchar Włoch w sezonie 2019/2020 i mistrzostwo tego kraju w 2022/2023.