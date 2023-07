Vlahović stanął za dziennikarką i nie mógł się powstrzymać. Wszystko przed kamerą [WIDEO]

Choć okienko transferowe trwa już kilka tygodni, to wciąż nieznana jest przyszłość Dusana Vlahovicia. Wiele wskazuje jednak na to, że 23-latek opuści Juventus. Serbem, który w minionym sezonie zdobył 14 bramek, interesują się m.in. Real Madryt czy PSG.

Dusan Vlahović "dał show". Niecodzienne zachowanie piłkarza Juventusu

Póki co jest on jednak piłkarzem włoskiej drużyny i razem z kolegami wziął udział w oficjalnej prezentacji koszulek na nowy sezon. W sieci pojawiło się nagranie z niecodziennej, ale zarazem zabawnej sytuacji z udziałem napastnika. Kiedy Serb zobaczył kamerę telewizyjną i dziennikarkę, zamiast zachować powagę, zaczął... naśladować słowa kobiety w języku migowym! Wideo jest prawdziwym hitem i zostało wyświetlone już przez prawie 200 tysięcy użytkowników.

Piłkarz wyglądał na rozbawionego całą sytuacją. Z kolei dziennikarka nie była chyba świadoma tego, co dzieje się za jej plecami. Cały czas kontynuowała prowadzenie relacji i nawet się nie odwróciła. Prawdopodobnie nie wiedziała, że ktoś za nią stoi.

Wielu użytkowników zastanawia się, co swoim zachowaniem chciał przekazać 23-latek. "Ale co do chol***y?", "Głupie zachowanie" - czytamy w komentarzach. Sam zawodnik nie odniósł się do sytuacji.

Juventus przebywa obecnie na tournee w Stanach Zjednoczonych. Cztery dni temu miał rozegrać mecz towarzyski z FC Barceloną, jednak ten został odwołany z powodu problemów zdrowotnych w hiszpańskim zespole. W piątek 28 lipca Włosi zmierzą się z Milanem, a na 3 sierpnia zaplanowano spotkanie z Realem Madryt. Pierwszy mecz ligowy Juventus rozegra 20 sierpnia.