Były oferty z Arabii Saudyjskiej czy Lazio, ale wszystko wskazuje na to, że ostatecznie Piotr Zieliński zostanie w Napoli. Kontrakt polskiego pomocnika z Napoli obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, ale w najbliższych dniach ma zostać przedłużony o kolejne dwa lata. Przyszłość Zielińskiego od kilku miesięcy była przedmiotem wielu spekulacji i plotek.

- Piotr odpada z naszych planów, wczoraj wieczorem zamknął wszystkie rozmowy, dzwoniąc do Lazio. Zdecydował się pozostać w Napoli i przedłużyć kontrakt na gorszych warunkach niż to, co mu oferowaliśmy - poinformował w poniedziałek Claudio Lotito, prezes Lazio, cytowany przez dziennik "Il Messaggero".

Piotr Zieliński zgodził się na obniżkę wynagrodzenia przy nowej umowie z Napoli

"La Gazzetta dello Sport" w najnowszym wydaniu poinformowała, że oficjalne ogłoszenie przedłużenia umowy z Zielińskim odbędzie się za kilka dni. Jednocześnie w gazecie podkreślono, że całą sprawę można uznać za zamkniętą. "Chęć dalszej gry w koszulce mistrzów Włoch zwyciężyła, odrzucając atrakcyjniejsze propozycje [pod względem finansowym - przy. red.] z Arabii Saudyjskiej czy Lazio" - czytamy.

Aktualnie obowiązująca umowa do końca czerwca 2024 roku gwarantuje Zielińskiemu zarobki na poziomie 4,5 mln euro za sezon. Teraz Polak ma przedłużyć umowę do końca czerwca 2026 roku. Jego nowa pensja wyniesie do 2,5 mln euro za rok gry. Ma to być gest dobrej woli ze strony reprezentanta Polski, który akceptuje obecną politykę finansową klubu.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku. Przez siedem lat rozegrał 329 spotkań, w których strzelił 47 bramek i zanotował 44 asysty. Wraz z neapolitańskim klubem sięgnął po dwa trofea - Puchar Włoch w sezonie 2019/2020 i mistrzostwo tego kraju w 2022/2023.