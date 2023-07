Media: Barcelona pozbywa się piłkarza po zaledwie roku. Powrót

Franck Kessie jest piłkarzem Barcelony od lata zeszłego roku, gdy nie przedłużył kontraktu z Milanem i trafił do klubu z Katalonii bez kwoty odstępnego. Łącznie zagrał 43 mecze dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Początkowo jego pozycja w klubie nie była najlepsza, ale stopniowo jego notowania rosły. Teraz mistrz Hiszpanii sprowadził Oriola Romeu z Girony i Ilkaya Gundogana z Manchesteru City, co oznacza, że Kessie może mieć problemy z regularną grą.

Barcelona rozstanie się z pomocnikiem. Powrót do ligi włoskiej. Ale nie do Milanu

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Kessie opuści Barcelonę i trafi do ligi włoskiej. Nie wróci jednak do Milanu, a zostanie nowym zawodnikiem Juventusu. Iworyjczyk ma być wypożyczony z obowiązkiem wykupu pod pewnymi warunkami po przyszłym sezonie za 10-15 mln euro. Kluby już się ze sobą porozumiały, więc pozostało "tylko" dogadać się z zawodnikiem. Transfer Kessiego do Juve był jednym z priorytetów Cristiano Giuntoliego, czyli nowego dyrektora sportowego turyńczyków.

"LGdS" nie podaje, jakie warunki musiałyby zostać spełnione, by opcjonalny wykup Kessiego przerodził się w obowiązek, ale prawdopodobnie jest to związane z potencjalnym awansem do Ligi Mistrzów. Z racji na warunki transferu do Barcelony i obecny kontrakt (ważny do czerwca 2026 roku) Kessie ma spory potencjał sprzedażowy. Rozstanie z pomocnikiem pomoże klubowi poprawić sytuację finansową i spełnić warunki Finansowego Fair Play. Cały transfer może zostać dopięty w przeciągu kilku dni.

Warto podkreślić, że Juventus, w porównaniu do Barcelony, nie zagra w sezonie 23/24 w europejskich pucharach, bo ma dobrowolnie zrezygnować z udziału w Lidze Konferencji Europy. Zanim klub dopnie transfer Kessiego, to wpierw jednak musi sprzedać jednego z niepotrzebnych zawodników. Jednym z kandydatów jest Denis Zakaria, którym interesuje się West Ham United pod kątem zastąpienia Declana Rice'a.

Juventus będzie szóstym klubem w karierze Kessiego. Pomocnik zaczynał grę w rodzimym Stella Club d'Adjame, a potem reprezentował Atalantę Bergamo, Cesenę, Milan oraz Barcelonę. Poza mistrzostwem Hiszpanii i krajowym pucharem, który wygrał z Barceloną, ma też zdobyty tytuł w lidze włoskiej z Milanem.