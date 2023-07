Wszystko jasne ws. Piotra Zielińskiego! Prezes Lazio się wygadał. "Zdecydował"

Napoli zakończyło poprzedni sezon ligi włoskiej z pierwszym mistrzostwem od 33 lat i trzecim w historii klubu. Spora była w tym zasługa Piotra Zielińskiego, który zakończył rozgrywki z siedmioma golami i jedenastoma asystami w 48 meczach. Więcej, niż o jego formie, media na Półwyspie Apenińskim pisały o sytuacji kontraktowej. Umowa Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku i od dłuższego czasu było jasne, że nowy kontrakt jest możliwy jedynie w przypadku, gdy zgodzi się na obniżkę pensji.

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o ofercie dla Polaka ze strony Al-Ahli, które oferowało mu 12 mln euro za sezon. Sporo było też plotek o Lazio, gdzie trenerem jest Maurizio Sarri. Obaj panowie współpracowali w Neapolu w latach 2016-2018. Wygląda na to, że sytuacja Zielińskiego zaczyna się klarować. Już definitywnie.

Kolejny zwrot akcji ws. Zielińskiego. I chyba już wszystko jasne. "Zdecydował"

Od kilku tygodni Zieliński był przymierzany do transferu do Lazio, gdzie miałby zastąpić Sergeja Milinkovicia-Savicia. Serb zdecydował się przyjąć ofertę Al-Hilal, które zapłaciło za niego ponad 40 mln euro. Claudio Lotito, prezes Lazio, potwierdził 23 lipca, że złożył Napoli stosowną ofertę za Polaka. - Zaoferowaliśmy im 20 mln euro z bonusami. Aurelio De Laurentiis odmówił. Ale teraz oferta będzie spadać, bo jeśli jej nie zaakceptujesz na tym etapie, to tak to działa - wyjaśnił Lotito.

Teraz wygląda na to, że temat transferu Zielińskiego definitywnie upada. Prezes Lazio ujawnił w rozmowie z dziennikiem "Il Messaggero", że Polak podjął już decyzję. - Piotr odpada z naszych planów, wczoraj wieczorem zamknął wszystkie rozmowy, dzwoniąc do Lazio. Zdecydował się pozostać w Napoli i przedłużyć kontrakt na gorszych warunkach niż to, co mu oferowaliśmy - przekazał działacz. Na mocy poprzedniej umowy Zieliński inkasował w Napoli pięć mln euro rocznie. Lazio natomiast oferowało mu cztery mln euro za sezon przy czteroletnim kontrakcie.

Włoskie media wieszczą, że oficjalne potwierdzenie nowej umowy Zielińskiego w Napoli pojawi się wkrótce. W przypadku potwierdzenia tych słów Lotito Polak zacznie ósmy sezon w barwach klubu z południa Włoch. Zieliński trafił do Napoli latem 2016 roku za 16 mln euro z Udinese Calcio i zdobył mistrzostwo Włoch oraz krajowy puchar. Dodatkowo zagrał 329 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 47 goli oraz zanotował 44 asysty.

Napoli zacznie nowy sezon Serie A od wyjazdowego pojedynku z Frosinone Calcio, czyli beniaminkiem ligi włoskiej. Ten mecz odbędzie się 19 sierpnia o godz. 18:30.