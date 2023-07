Złe wieści dla reprezentanta Polski. Klub właśnie ogłosił. "Nie podoba mu się"

Karol Linetty przeniósł się do Torino latem 2020 roku. Początki przygody Polaka w tym klubie nie należały do udanych. Pomocnik nie grał regularnie, a przełom nastąpił dopiero w zeszłym sezonie. Rozegrał w nim łącznie 35 meczów i często wychodził na boisko w wyjściowym składzie. "Linetty był wielkim odkryciem sezonu. Przez dużą część rozgrywek fani Granaty cieszyli się Karolem, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Karol Linetty ma rywala w Torino. Niepewna przyszłość Polaka

Mimo to Linetty może opuścić Torino tego lata. Taką informację przekazał między innymi portal Tuttomercato.web. Jego umowa obowiązuje do 2024 roku i klub ma teraz ostatnią szansę, aby na nim zarobić. Ponadto sytuację piłkarza skomplikował transfer Adriena Tameze. Kameruńczyk również jest pomocnikiem i przeniósł się do Torino za blisko trzy miliony euro z Hellasu Werona. Dziennikarze "La Stampy" twierdzą, że w związku z przyjściem potencjalnego rywala do gry w wyjściowym składzie, Linetty ma się zastanawiać nad przyszłością.

"Kontrakt Linettego wygasa w czerwcu przyszłego roku i nie podoba mu się, że może coraz więcej czasu spędzać na ławce rezerwowych" - czytamy w artykule. Obecnie nie wiadomo, gdzie mógłby się przenieść, ale wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Adrien Tameze był piłkarzem Hellasu od 2020 roku. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 39 meczów. Torino obecnie przygotowuje się do nadchodzących rozgrywek Serie A. Do tej pory pokonało w towarzyskim meczu FeralpiSalo 2:0. Zagra jeszcze z Modeną, Lens oraz Reims. Sezon zainauguruje 21 sierpnia spotkaniem z Cagliari.