Sensacyjne informacje ws. Milika. Juventus może go poświęcić

Latem zeszłego roku Arkadiusz Milik został wypożyczony z Olympique'u Marsylia do Juventusu. Działacze klubu byli zadowoleni z postawy Polaka i zamierzali go wykupić. Pod koniec czerwca obie strony doszły do porozumienia i ostatecznie napastnik przeniósł się do Turynu na stałe. Włosi zapłacili za niego sześć milionów euro.

Arkadiusz Milik może odejść z Juventusu

Okazuje się, że Milik może jednak niedługo opuścić Juventus. Te zaskakujące doniesienia przekazało "Corriere dello Sport". Powodem takiej decyzji klubu jest próba ściągnięcia Romelu Lukaku. Dziennikarze twierdzą, że w celu znalezienia funduszy na transfer Belga działacze mogą rozważyć ofertę za każdego piłkarza, w tym także i Milika. "Paradoksalnie może odejść, jeśli wpłynie oferta. Wszystko po to, by zrobić miejsce dla Lukaku" - czytamy.

Bliżej odejścia z Juventusu jest Dusan Vlahović. Zeszły sezon nie był udany dla Serba i strzelił tylko 14 goli w 42 meczach. Sky Sport niedawno informowało, że napastnik może trafić do Realu Madryt. Hiszpanie mieli się już nawet skontaktować z Juventusem, w celu uzyskania informacji w sprawie transferu. Media dodają, że Real nie jest jedynym chętnym na Vlahovicia. Serbem interesują się również Bayernu Monachium, Chelsea i PSG.

W zeszłym sezonie Arkadiusz Milik rozegrał 41 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył jedną asystę. Juventus przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do nadchodzących rozgrywek Serie A. W nocy z soboty na niedzielę miał zagrać towarzysko z FC Barceloną, ale mecz został odwołany, ponieważ wielu piłkarzy hiszpańskiej ekipy miało problemy zdrowotne. Następne spotkanie zespół z Turynu rozegra 28 lipca. Wówczas zmierzy się z Milanem. Później 3 sierpnia czeka go starcie z Realem Madryt.