Nie chcieli mieć do czynienia z Rosjanami. Upadł transfer do Serie A

Po inwazji Rosji na Ukrainę FIFA wprowadziła przepisy pozwalające piłkarzom z tych krajów na to, by zmieniać kluby na zasadzie wypożyczeń. Z takiej możliwości korzystali m.in. Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymański czy Tomasz Kędziora. Przepisy zostały utrzymane w mocy na kolejny sezon. Mimo wojny są piłkarze, którzy z chęcią przenoszą się do ligi rosyjskiej. W tym gronie jest m.in. Theo Bongonda z Demokratycznej Republiki Konga (z Cadiz do Spartaka Moskwa) czy Serb Strahinja Eraković (z Crvenej Zvezdy do Zenitu Sankt Petersburg).

Sassuolo nie sprzedało piłkarza do Rosji. "Sumienie zwyciężyło"

Przez ostatnie dni wiele wskazywało na to, że do tego grona dołączy kolejny piłkarz. Mowa o Rogerio z Brazylii, który miał opuścić Sassuolo i kontynuować karierę w Spartaku Moskwa. Trwające letnie okno transferowe było ostatnią szansą na to, by klub mógł coś zarobić na obrońcy, ponieważ jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Finalnie transfer upadł ze względu na działania Sassuolo, o czym informował Gianluca Di Marzio. Teraz szczegóły tej sprawy opisał Giovanni Carnevali, dyrektor generalny Sassuolo.

Okazuje się, że Włosi nie chcieli sfinalizować transferu Rogerio, powołując się na swoje sumienie. - Pojawiła się bardzo ciekawa propozycja w wysokości ośmiu mln euro. Biorąc pod uwagę wszystko zdecydowaliśmy się nie sprzedawać Rogerio. To powody natury etycznej: nie chcieliśmy negocjować z Rosjanami. Chcieliśmy, by sumienie nakazujące nam nie robić interesów z pewnym krajem zwyciężyło. Nie chodzi o to, że Rogerio nie jest już dostępny na rynku, bo jest. Ale zrobiliśmy to kosztem ewentualnej utraty go za darmo - stwierdził Carnevali w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport".

Rogerio jest piłkarzem Sassuolo na stałe od lata 2019 roku, gdy został wykupiony z Juventusu za 6,95 mln euro. Wcześniej występował w brazylijskim Internacionalu, którego jest wychowankiem. Rogerio zagrał ponad 150 meczów w barwach Sassuolo, w których strzelił dwa gole i zanotował dziewięć asyst. Klub z MAPEI Stadium zacznie sezon ligi włoskiej od starcia z Atalantą Bergamo (20.08, godz. 18:30).