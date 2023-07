Potwierdzona oferta za Zielińskiego. Prezes klubu tłumaczy. "Ile byście mu zapłacili?"

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku i dzięki niemu zarabia około pięciu mln euro za sezon. Aby pozostać w klubie, Polak musi się zgodzić na obniżkę wynagrodzenia. Przez ostatnie dni włoskie media przymierzały go do transferu do Al-Ahli, gdzie miałby otrzymywać od Saudyjczyków 12 mln euro rocznie. Jeśli Zieliński szybko nie dojdzie do porozumienia z Napoli, to trwające okno transferowe jest jedyną okazją na to, by mistrz Włoch na nim zarobił. Pojawia się jednak też inna opcja we Włoszech.

Prezes klubu Serie A złożył ofertę za Zielińskiego. "Ile byście mu zapłacili?"

"La Gazzetta dello Sport" cytuje wypowiedź prezesa Lazio, Claudio Lotito, który spotkał się z kibicami w trakcie przedsezonowego zgrupowania klubu. Okazuje się, że Lazio wysłało ofertę Napoli za Piotra Zielińskiego. - Zaoferowaliśmy im 20 mln euro z bonusami za piłkarza, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. De Laurentiis odmówił. Ale teraz oferta będzie spadać, bo jeśli jej nie zaakceptujesz na tym etapie, to tak to działa. Ile byście mu zapłacili? - pyta prezes Lazio. "LGdS" pisze, że alternatywą dla transferu Polaka jest Lazar Samardzić z Udinese.

Już od kilkunastu dni wiadomo, że Zieliński jest priorytetem Lazio po odejściu Sergeja Milinkovicia-Savicia do Al-Hilal za ponad 40 mln euro. Zdaniem "Il Messaggero", Polak dostał ofertę czteroletniego kontraktu od Lazio w wysokości czterech mln euro za sezon. Z kolei Napoli liczy na to, że uzyska za niego co najmniej 30 mln euro. Wcześniej włoskie media informowały, że trener Maurizio Sarri przeprowadził rozmowę telefoniczną z Zielińskim, by go przekonać do przenosin na Stadio Olimpico. Panowie współpracowali ze sobą w Napoli w latach 2016-2018.

Zieliński gra w barwach Napoli od lata 2016 roku, gdy odszedł z Udinese Calcio za 16 mln euro. W tym czasie wygrał z klubem mistrzostwo Włoch i krajowy puchar. Dodatkowo zagrał w 329 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 47 goli oraz zanotował 44 asysty.

Napoli rozpocznie nowy sezon ligi włoskiej od wyjazdowego starcia z Frosinone Calcio, czyli jednym z beniaminków (19.08, godz. 18:30). Z kolei Lazio zmierzy się z Lecce (20.08, godz. 20:45).