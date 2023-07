Lukaku nazwany zdrajcą. Teraz chce powrotu i przebaczenia

Inter Mediolan zakończył poprzedni sezon z Pucharem i Superpucharem Włoch, a dodatkowo dotarł do finału Ligi Mistrzów, gdzie musiał uznać wyższość Manchesteru City. Spory wpływ na grę Interu w drugiej części sezonu miał Romelu Lukaku, wypożyczony z Chelsea. Do tej pory wydawało się, że Lukaku wróci do Mediolanu na kolejny sezon, jednak londyńczycy nie chcieli słyszeć o kolejnym wypożyczeniu i liczyli na transfer definitywny. Belg dodatkowo odrzucał możliwość kontynuowania kariery w Arabii Saudyjskiej.

W ostatnich dniach we Włoszech wybuchły spore kontrowersje, ponieważ Gianluca Di Marzio przekazał, że Lukaku może dołączyć do Juventusu. Belg miał potajemnie negocjować z nowym pracodawcą przed finałem Ligi Mistrzów i był brany pod uwagę jako następca Dusana Vlahovicia. Chelsea wówczas miałaby za niego otrzymać około 40 mln euro. "Romelu, zdradziłeś nas wszystkich. Broniliśmy cię w trudnych chwilach, pomagaliśmy ci, gdy kibice drużyny, która o ciebie zabiegała [Juventus], obrażali cię. Teraz odpłacasz nam ciosem godnym Brutusa" - przekazała grupa ultrasów Interu w komunikacie.

Lukaku chce wrócić do Interu. Kontaktował się z klubem

Gdy pojawiły się informacje o możliwym odejściu Lukaku do Juventusu, Inter podjął decyzję i definitywnie wycofał się z negocjacji zarówno z Chelsea, jak i samym zawodnikiem. Wydawało się, że w tej sytuacji nie dojdzie do żadnego zwrotu akcji. Tymczasem "La Gazzetta dello Sport" podaje, że Lukaku chciał naprawić swoje relacje z Interem i starał się skontaktować z klubem, by ponownie zagrać w Interze. "Drzwi Interu są zamknięte i nie mają zamiaru się otworzyć. Inter nie chce już Lukaku, przeszłości nie da się zmienić" - czytamy w artykule.

Lukaku trafiał do Interu po raz pierwszy w sierpniu 2019 roku za 74 mln euro z Manchesteru United. Po dwóch latach został sprzedany za 113 mln euro do Chelsea, a potem wrócił na sezon 22/23 w ramach wypożyczenia. W tym czasie zagrał w 132 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 78 goli i zanotował 23 asysty. Jego umowa z Chelsea wygasa w czerwcu 2026 roku, a teraz klub nie zabrał go na przedsezonowy tour po Stanach Zjednoczonych.