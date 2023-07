Oficjalnie: Kontrowersyjny transfer w Serie A stał się faktem. "Jesteś skończony"

Rywalizacja Juventusu z Interem Mediolan jest jedną z najbardziej kultowych we Włoszech. Oba zespoły nie pałają do siebie sympatią, a mecze między nimi mają ogromny ładunek emocjonalny. Nie inaczej jest z transferami między tymi drużynami. Inter na rzecz Juventusu zamieniał m.in. Hernanes, Lucio czy Fabio Cannavaro. W drugą stronę wędrował Zlatan Ibrahimović, Patrick Vieira czy Angelo Peruzzi. Teraz dokonał się kolejny transfer na tej linii, co wywołało ogromne kontrowersje na Półwyspie Apenińskim.

Z Juventusu do Interu Mediolan. Cuadrado rozwścieczył kibiców. Obu drużyn

Inter Mediolan poinformował w oficjalnym komunikacie o rozpoczęciu współpracy z Juanem Cuadrado. Kolumbijczyk przechodził w środę 19 lipca testy medyczne, a potem podpisał roczną umowę z nowym pracodawcą. Cuadrado będzie rywalizował o miejsce w składzie z Holendrem Denzelem Dumfriesem. Jednocześnie jest to pierwszy transfer na linii Juventus - Inter od lata 2018 roku. Wtedy Kwadwo Asamoah nie przedłużył umowy z Juventusem i wybrał ofertę z Mediolanu.

"Doświadczenie, wola zwycięstwa, technika i niezawodność. To główne cechy Cuadrado" - takimi słowami Kolumbijczyka w nowych barwach wita Inter. We Włoszech ten transfer jest owiany sporymi kontrowersjami. "Nigdy nie będziesz miał naszego wsparcia", "jesteś dla nas martwy" - to była część komentarzy kibiców obu drużyn przed oficjalnym ogłoszeniem tego ruchu. Ultrasi Interu postanowili zaprotestować przeciwko transferowi Cuadrado i wywiesili transparent. "Do dziś robiłeś wszystko, żeby być tu znienawidzonym. Jeśli teraz chcesz czegoś innego, musisz to udowodnić" - czytamy.

Cuadrado był piłkarzem Juventusu w latach 2015-2023. W tym czasie wygrał pięć mistrzostw Włoch i zagrał w blisko 315 spotkaniach, notując 26 goli i 65 asyst. Wcześniej Kolumbijczyk grał dla Fiorentiny, Udinese Calcio czy Chelsea. Cuadrado powinien zadebiutować w nowych barwach w oficjalnym meczu, w sobotę 19 sierpnia o godz. 20:45. Wtedy Inter zainauguruje sezon starciem z Monzą.